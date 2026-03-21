Умер актер из «Баффи — истребительница вампиров»
Американский актер Николас Брендон, прославившийся ролью Ксандера Харриса в сериале "Баффи - истребительница вампиров", умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщила его семья на странице актера в X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Родные актера сообщили, что он скончался во сне по естественным причинам.
Брендон родился 12 апреля 1971 года в Лос-Анджелесе. Помимо культового сериала об истребительнице нечисти, он снимался в проектах "Мыслить как преступник", "Секреты на кухне", "Без следа" и "Частная практика".
В последние годы, как отметили близкие, актер сосредоточился на изобразительном искусстве и занимался живописью.
