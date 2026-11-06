Мэтт Деймон раскрыл, от чего Бен Аффлек отказался ради семьи

Голливудский актер Мэтт Деймон раскрыл, от чего его близкий друг и коллега Бен Аффлек отказался ради семьи. Новое интервью с 56-летним Деймоном опубликовало издание GQ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам артиста, 54-летний Аффлек часто отказывается от ролей, чтобы быть поближе к детям. Кроме того, он стал продюсером, чтобы чаще бывать с детьми.

"Он отказался от многих ролей. И действительно хотел занять должность генерального директора в [продюсерской компании Деймона и Аффлека] Artists Equity, потому что это позволило бы ему оставаться дома", - сказал он.

Когда друзья основывали компанию, Аффлек напомнил Деймону, что у него совместная опека над детьми от бывшей жены Дженнифер Гарнер.

"Он должен проводить с детьми половину времени. И он сказал: "Если я поеду в Эстонию и буду сниматься в кино, то вряд ли смогу вернуть это время". Так что для него это означает, что он должен остаться в Лос-Анджелесе", - говорит артист.

Сам Деймон также старается соблюдать баланс времени, которое посвящает карьере и детям. У него и его жены Лучианы есть "правил двух недель" - актер старается никогда не отлучаться из дома на работу дольше, чем на две недели. При этом для недавней "Одиссеи" Кристофера Нолана ему пришлось сделать исключение.

"Думаю, что на первом этапе съемок ["Одиссеи"] я отсутствовал три с половиной недели", - сказал отец четверых дочерей.