Причиной смерти звезды сериала "Звездный путь" и фильмов франшизы "Люди Икс" Патрика Стюарта стала остановка сердца на фоне болезни Альцгеймера и деменции с тельцами Леви. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Помимо остановки сердца, в свидетельстве о смерти Стюарта указана и остановка дыхания. Сообщается и о нейрокогнитивном расстройстве, вызванном деменцией с тельцами Леви.

Патрик Стюарт ушел из жизни 29 октября. О его смерти заявили родственники, сообщившие, что перед смертью артист перенес короткую и интенсивную борьбу с тяжелыми заболеваниями.