Стали известны результаты испытательных экзаменов

Государственный экзаменационный центр объявил результаты проведенных 29 апреля испытательных экзаменов.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, абитуриенты могут ознакомиться с графиком карты ответов на сайте структуры, а также узнать результаты экзаменов, отправив рабочий номер на 7727, передает Day.Az.

Из прошедших регистрацию 29925 абитуриентов 417 не прибыли на экзамен. Результаты 1 абитуриента были аннулированы из-за нарушениям им правил.

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