Украина может перенять опыт Азербайджана - МНЕНИЕ

В Азербайджане продолжается реализация программа "Sağlam təhsil - Sağlam millət" ("Здоровое образование - здоровая нация").

Напомним, что программа инициирована министерством образования и реализуется совместно с Центром национальных образовательных технологий и Азербайджанским государственным медицинским университетом. Программа преследует цель усовершенствования учебного процесса с соблюдением норм и правил гигиены образования, что, в свою очередь, направлено на заботу о здоровье подрастающего поколения и формирование школой не только интеллектуально развитых, но и здоровых граждан. Программа предусматривает много интересных новшеств, касающихся развития опорно-двигательного аппарата детей, концентрации внимания, сохранения зрения и так далее.

"Sağlam təhsil - Sağlam millət" реализуется с 2014 года и на сегодня в 38 средних школах Баку и Сумгайыта имеется 168 пилотных классов.

Программа Минобразования Азербайджана уже вызывает интерес зарубежных специалистов, особенно связанных со сферой образования.

Наша собеседница - украинский историк, сотрудник Харьковского национального университета имени В. Каразина, а в прошлом школьный учитель Татьяна Крупа.

- В Азербайджане реализуется программа "Здоровое образование - здоровая нация". Что, по вашему, должно подразумеваться под понятием "здоровое образование" в первую очередь?

- Тут несколько аспектов. Прежде всего, это собственно физическое здоровье. Недостаток внимания к гигиене обучения и проблемам формирующегося молодого организма, что, к сожалению, в дальнейшем обязательно дает о себе знать. Программа очень актуальна! Ребенок, приходя в школу, садится за парту. Квазидемократичность в школах во многом губительна. Объясню - почему. Учитель сейчас не особо следит за осанкой ребенка на уроке, ведь требования к самому уроку колоссальны. Сегодня - повышенные школьные нагрузки, внедрение в школах современных технологий, сам темп требуют иного подхода.

Ранее, в советские годы проводились определенные научно-практические исследования в этой связи, проводилось обучение школьного персонала и разрабатывались и внедрялись определенные эргономические системы.... Но с распадом СССР большинство системных работ прекратилось. Говорю это с сожалением!

Это - духовность, воспитание, внимание и понимание ребенка в школе. И, в моем понимании, одно без другого просто не существует.

- Насколько мне известно, вы немного знакомы с нашей программой. Как бы вы ее оценили?

- Да, я немного знакома с программой, которая была инициирована министерством образования Азербайджана и внедряющейся совместно с Центром национальных образовательных технологий.

Мне известно, что программа "Здоровое образование - здоровая нация" реализуется с 2014 года и что на сегодняшний день в 38 средних школах Баку и Сумгайыта уже есть пилотные классы. Я интересовалась результатами в ходе недавнего приезда в Баку. Все же работаю в учебном заведении, хоть и высшем. Мне было очень интересно узнать, например, что по сравнению с обычными классами, за два года исследований в классах программы было выявлено в восемь раз меньше учащихся с нарушениями в здоровье. В три раза меньше проблем со зрением у детей в классах "Здорового образования". Это прекрасные результаты. По мне, так нужность программы совершенно очевидна. И игнорировать ее нельзя.

- Как неправильная организация учебного процесса и гигиены образования может сказываться на дальнейшем развитии молодого поколения? Какие проблемы можно назвать вышедшими из школы?

- Я, хотя и работаю в вузе, сейчас непосредственно не преподаю. Но я десять лет работала учителем в средней школе. Поэтому непосредственно наблюдала эти проблемы. Моя учительская карьера как раз попала на 1992-2000 годы, когда в силу определенных причин на эти проблемы вообще не обращалось особого внимания. Уже то, что в школах была хотя бы старая мебель, нас радовало. В Украине это было сложное время. Спасало тогда то, что еще работали по старинке, в том числе требовали от детей следить за осанкой, чего не делается сегодня. Работали спортивные секции, школа, в которой я работала, имела сильную футбольную команду. Я сама возила детей в археологические экспедиции. Но мебель устаревала и выходила из строя. А замены - не было...

Какие последствия такого? Ни много, ни мало - здоровье. И, подчеркну, это здоровье будущего страны. Следовательно, забота о разрешении этой проблемы является стратегическим направлением любого здравомыслящего общества.

Надеюсь, что, благодаря этой программе, болезни позвоночника в вашей стране не успеют очень уж помолодеть, и что специалисты, связанные с проблемой чиновники, да и эти полезные инициативы в сфере образования помогут молодому поколению граждан избежать этих проблем и вырасти здоровыми.

- Существуют ли подобные программы сегодня в Украине и насколько может быть полезен опыт Азербайджана?

- Подобные проекты охватывают у нас, как правило, частные средние учебные заведения. Ведь у них больше маневренности и ресурсов. Надеюсь, очередь дойдет и до государственных школ. И тут, конечно, опыт Минобра Азербайджана, как свидетельство заботы государства о подрастающем поколении, конечно, мог бы очень пригодиться.

Лейла Джавад