Сенан Гулиев: Президент Ильхам Алиев помиловал меня, потому что я совершил преступление по молодости

Президент Ильхам Алиев помиловал меня, потому что я совершил преступление по молодости.

Об этом в пятницу сказал Trend Сенан Гулиев, который был осужден на срок более 10 лет за похищение девушки, передает Day.Az.

"Моя радость безгранична. Президент Азербайджана помиловал меня и освободил от отбывания оставшейся части наказания сроком семь лет и один месяц. Выражаю глубокую признательность главе государства. Он помиловал меня, так как я совершил ошибку по молодости. Я всю жизнь буду благодарен главе государства", - сказал Гулиев.

Отметим, что в связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о помиловании 634 человек, из которых 607 человек освобождены от отбывания оставшейся части срока.

Также один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания, от условного наказания освобождены девять человек, от исправительных работ - шесть человек, от наказания в виде штрафа - 11 человек.

Среди помилованных 39 иностранных граждан, в числе которых 11 граждан Грузии, пять - Китая, по четыре - России и Ирана, по три - Турции и Бангладеш, по два гражданина Туркменистана и Казахстана, по одному гражданину Узбекистана, Камеруна, Индии, Афганистана и Украины и три лица без гражданства.