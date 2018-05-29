Названо число азербайджанских абитуриентов, набравших свыше 500 баллов

На вступительных экзаменах по I-IV группам специальностей 6754 (9.881%) абитуринтов набрали 500-700 баллов.

Об этом АПА сообщили в ГЭЦ, передает Day.Az.

В весенних вступительных экзаменах в целом участвовали 68 356 абитуриентов.

Отмечено, что по I группе специальностей 1916 (6.973%) абитуриентов набрали 500-700 баллов, по II группе специальностей - 1328 (7.824%) абитуриентов, по III группе специальностей - 2145 (11.335%) абитуриентов, по IV группе специальностей - 1365 (27.404%) абитуриентов.

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