В Азербайджане начнут выдавать новые водительские права - ДАТА

На заседании парламента Азербайджана в четверг внесены изменения в закон "О дорожном движении".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно изменениям, в часть 2 статьи 33 (О праве управления транспортными средствами) закона добавлены подкатегории В1 и С1, относящиеся к лицам от 18 лет. Кроме того, для лиц от 19 лет определена новая подкатегория С1Е. Также указана подкатегория D1, распространяющаяся на лиц от 23 лет.

В изменениях также указана подкатегория D1Е, которая касается управления транспортным средством лицами в возрасте от 25 до 65 лет. Лица, имеющие права на управление данной подкатегории, смогут управлять также транспортными средствами категории D или D1, если стаж водителя составляет не менее двух лет.

Подкатегория С1 позволит водителям управлять автомобилями весом 3500-7500 килограммов, грузовыми машинами с прицепом до 750 килограммов.

Подкатегория С1Е относится к крупнотоннажным (TIR) и среднетоннажным грузовым автомобилям. К D1 относятся автомобили с количеством пассажиров 8-15 человек. Подкатегория D1Е позволит водителям управлять автомобилями весом от 750 до 1200 килограммов.

Согласно предложенным изменениям, водительское удостоверение, подтверждающее право на управление автомобилями категорий A, B, C, D, CE и DE, также подтверждает право на управление автомобилями подкатегорий A1, B1, C1, D1, C1E и D1E.

Изменения были вынесены на голосование Милли Меджлиса (парламента) и приняты. Документ вступит в силу с 1 января 2019 года.

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