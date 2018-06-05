В Азербайджане обнародованы результаты второго этапа приемных экзаменов в магистратуру

Государственный экзаменационный центр Азербайджана объявил результаты состоявшегося третьего июня второго этапа приемных экзаменов в магистратуру вузов и Национальной академии наук на 2018/2019 учебный год, говорится во вторник в сообщении ГЭЦ. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Результаты экзамена размещены на сайте ГЭЦ. Бакалавры также могут ознакомиться с результатами экзамена, отправив СМС с рабочим номером на 7727.

В экзамене принял участие 8151 бакалавр. 34 бакалавра не пришли на экзамен. Самый высокий результат на экзамене - 138 баллов из 150-ти.

Выполнившие условие конкурса бакалавры с 8 по 18 июня должны выбрать специальность. К конкурсу будут допускаться только бакалавры, которые подтвердили свой выбор.