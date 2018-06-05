В Азербайджане увеличивается сумма госпошлины за выдачу или замену водительских прав

В Азербайджане увеличивается сумма государственной пошлины за выдачу или замену водительского удостоверения (водительских прав), передает Day.Az со ссылкой на Report.

Согласно проекту изменений в закон "О государственной пошлине", сумма пошлины за выдачу или замену водительских прав для автомототранспортных средств увеличивается на 39%.

После утверждения изменений сумма госпошлины за выдачу или замену водительских прав для автомототранспортных средств будет увеличена с 18-ти до 25-ти манатов.