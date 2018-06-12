В Азербайджане передумали повышать пошлину за выдачу водительских прав

Один из вопросов, запланированных к рассмотрению на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, снят с повестки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом объявил спикер Огтай Асадов.

Это 13-й вопрос о внесении изменений в проект закона "О государственной пошлине".

Согласно изменениям в проект закона "О государственной пошлине" планировалось повысить государственную пошлину за выдачу или замену водительского удостоверения с 18 до 25 манатов, повысить государственную пошлину за выдачу свидетельства о регистрации транспортных средств с 17 до 25 манатов.

Сумма государственной пошлины за номера с цифрами 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 при различных буквах в серии увеличена с 1 500 манатов до 2 000 манатов, а при одинаковых буквах в серии - с 2 500 до 3 000 манатов.

Сумма государственной пошлины за номера с цифрами 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 с различными буквами в серии увеличена с 1 000 манатов до 1 500 манатов, а при одинаковых буквах в серии - с 1 500 до 2 000 манатов.

Сумма государственной пошлины за номера с цифрами 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 с различными буквами в серии увеличена с 500 манатов до 1 000 манатов, а с одинаковыми буквами в серии - с 1 000 манатов до 1 500 манатов.

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