Lady.Day.Az на кухне: Готовим знаменитые итальянские блюда - ФОТО

Итальянская кухня - одна из самых популярных во многих странах мира. Невозможно найти человека, который не любил бы пиццу или спагетти. Невероятный вкус на первый взгляд простых блюд завоевывает сердца и желудки гурманов во всем мире.

Являясь поклонниками итальянской кухни, мы в Lady.Day.Az с большим удовольствием представляем нашим читателям вкусные рецепты, которыми с нами поделилась шеф-повар итальянского ресторана "Salo" Татьяна Акимова.

Готовить итальянскую кухню повар начала лет 8 назад. До этого она 15 лет проработала аэрофотограмметристом. Готовить она любила всегда и в итоге решила посвятить свою жизнь именно этому занятию. Татьяна Акимова училась готовить у итальянцев. Во время приготовления блюд шеф делилась с нами тонкостями этого ремесла.

В итальянской кухне есть блюда, которые отнимают очень много времени, но результат того стоит, а есть вкусные рецепты, которые можно приготовить за достаточно короткое время. Учитывая занятость современного человека, мы остановили свой выбор на последнем - приготовили сицилийский салат из жареных баклажанов, куриные отбивные в сливочно-грибном соусе, а также пиццу и сэндвич.

Все продукты, которые мы использовали, можно найти в наших супермаркетах.

Caponata (сицилийский салат из жареного баклажана)

Для капонаты потребуются баклажаны, сельдерей, репчатый лук, каперсы, зеленые оливки, немного томатной пасты и оливковое масло Экстра Вирджин.

Не забываем, что баклажаны необходимо нарезать и оставить в соленой воде (или просто посолить), чтобы из них вышла вся горечь. Сейчас начинается сезон баклажанов, и если вы купите круглые баклажаны, то их не стоит опускать в соленую воду. Выжимаем баклажаны и жарим их во фритюре.

Отдельно обжариваем лук, сельдерей. Солим и, если есть необходимость, можно добавить немного воды. Добавляем каперсы, оливки, томатную пасту (можно заменить свежими помидорами) и заранее обжаренные баклажаны. За несколько минут до приготовления добавляем листья белого базилика (душистый), немного коричневого сахара и немного яблочного уксуса.

Подавать блюдо можно горячим, но желательно подождать, пока оно остынет и сможет ярче продемонстрировать свой вкус.

Scaloppini di pollo ai funghi (куриные отбивные в сливочно-грибном соусе)

Для приготовления этого безумно вкусного блюда понадобится куриная грудка, шампиньоны, сливки, петрушка, мускатный орех.

Очищенную куриную грудку разрезаем пополам, слегка отбиваем и обжариваем в масле, добавляем соль и перец. Не стоит добиваться яркой корочки, курицу нужно снять с плиты как только она начнет золотиться.

На том же масле прогреваем чеснок, как только почувствуете аромат чеснока, нужно его убрать со сковороды. Жарим шампиньоны, добавляем петрушку и мускатный орех, солим, перчим, доводим до готовности и заливаем сливками (от 20% жирности и выше). Затем к грибам в сливочном соусе возвращаем куриные грудки, обжариваем все вместе и томим пару минут. Не забываем добавить соль и перец по вкусу. Блюдо готово!

Пицца и сэндвич

Конечно, мы не могли в заключении не поделиться с вами рецептами пиццы и итальянского сэндвича, которые в этом ресторане готовит шеф-департи Эльвин Мамедов.

Самое главное в пицце - не ее начинка, а тесто.

Тесто для каждой пиццы, сэндвича и итальянских хлебцев фокачча готовится по одному рецепту. А самое замечательное, это то, что из малого количества ингредиентов получается несколько порций блюда.

Например, из 1 кг муки, 5 г дрожжей, 20-30 г оливкового масла и 300 мл воды или молока получается 6-7 средних пицц.

Раскатанное вручную тесто смазываем томатной пастой, толстым слоем накрываем его моцареллой и за несколько минут до приготовления добавляем тонкие кусочки салями (за несколько минут - чтобы оно не обгорело).

Для сэндвичей раскатываем 2 теста, кладем их друг на друга, сбрызгиваем оливковым маслом и посыпаем сушеным орегано. Кладем в духовку на несколько минут, достаем прокладываем кусочки моцареллы между двумя слоями теста. Отправляем тесто с сыром обратно в духовку и еще через минуту уже на расплавленный сыр кладем тонкие слои прошутто и нарезанные помидоры. Нарезаем сэндвич и подаем на стол.

Тест: Франгиз Агаларова

Фото: Руслан Ализаде

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