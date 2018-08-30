На трассе Баку-Губа обнаружен неразорвавшийся снаряд - ФОТО

В поселке Гилязи Хызинского района найдена ракета.

Как сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), из call-центра 102 министерства внутренних дел в агентство поступила информация о том, что на территории поселка Гилязи Хызинского района обнаружен один снаряд, передает Day.Az.

Согласно информации, особая мобильная группа быстрого реагирования агентства и сотрудники Хызинского районного отделения полиции были направлены на территорию.

Специалисты и сотрудники министерства внутренних дел совместно провели осмотр строящегося участка дороги Баку-Губа. В результате неотложных оперативных мер, проведенных специалистами агентства, была обнаружена 1 ракета 107 мм (TR-107), которая для обезвреживания была транспортирована на центральный полигон для уничтожения.

На территории в 1 200 кв. м вокруг места обнаружения ракеты был проведен наземный осмотр, а также подземный осмотр территории площадью 400 кв. м, каких-либо опасных предметов или устройств обнаружено не было.

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