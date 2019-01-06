«Мой Баку»: Свидетель эпох – прогулка с Лермонтовым по Чемберекендской – РЕПОРТАЖ - ФОТО

Вот идешь сегодня по улицам родного Баку, смотришь на новые и обновленные здания, дороги и радуешься постоянному развитию столицы. И часто, особенно в старой части города, ловишь себя на мысли: а было ли так всегда? Много ли мы знаем о своем городе, о его улицах, архитектуре и истории? Ведь у каждого бакинца есть свои истории и воспоминания, связанные с местом, где прошло детство...

Сейчас столица сильно разрослась, расширилась в разных направлениях, многие ее районы изменились практически до неузнаваемости, приобретая черты, присущие мегаполису. Однако старая часть столицы и сегодня продолжает хранить неповторимый дух Баку. Речь не только об Ичеришехер, но и о других старый кварталах столицы, расположенных вне стен Крепости. Одно из таких мест - улица Лермонтова, названная в честь великого русского поэта, прозаика и драматурга, любившего Азербайджан (ведь служил в Гусаре) и посвящавшего ему свои произведения.

Первоначально улица называлась Чемберкендской, потому что вела к старому, ныне уже не существующему, поселку Чемберекенд. Сегодня на месте Чемберекенда раскинулся великолепный парк "Шелале", широкие дороги и новые современные многоэтажные здания.

Тянется улица от нижних ступенек лестницы, ведущей в Нагорный парк, до угла так называемого Ахундовского садика. Улица не самая длинная, но весьма насыщенная и яркая.

Начнем путешествие с конца улицы, то есть от сквера Мирзы Фатали Ахундова. Садик очень зеленый - после реставрации в 2008 году здесь был обновлен газон, посажено множество цветов. Памятник был установлен в 1930 году, автором его является советский скульптор Петр Сабсай.

Кстати, это очень символично, что памятник Ахундову располагается именно на улице Лермонтова. Дело в том, что один из периодов жизни русского поэта связан с Азербайджаном и азербайджанским драматургом. С Ахундовым Лермонтов познакомился в Тифлисе и начал учиться у него азербайджанскому языку. Результатом обучения стало появление в последующих произведениях поэта отдельных слов на этом языке. например, в сказке "Ашуг Гариб" Лермонтов сохранил азербайджанские слова и в скобках пояснил их значения: ага (господин), ана (мать), оглан (юноша), рашид (храбрый) и так далее. В целом, в этом произведении отражен большой интерес русского поэта к Азербайджану...

Начинается бывшая Чемберекендская с ряда старых архитектурных зданий. По мере движения к другому ее концу, она становится все более и более современной, словно переходит из одной эпохи в другую.

Проходим несколько не очень приметных зданий советских времен и подходим к одному из высших учебных заведений страны - к Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики. Данный вуз был учреждён на основе Указа главы государства в 1999 году на базе Бакинского института социального управления и политологии. А в годы советской власти в этом здании размещалась единственная на Южном Кавказе Высшая партийная школа, которая, в свою очередь, была основана на базе Бакинского института красной профессуры, созданного в 1923 году.

Идем дальше. По левую руку расположился небольшой, но очень уютный и милый парк, притулившийся сбоку от здания Аппарата Президента. Это один из самых приятных, тенистых и зеленых парков столицы. После реконструкции парк стал еще красивее, появились новые зеленые насаждения, современные фонтаны, стилизованные под сталактиты, необычные скамейки с коваными спинками.

А через квартал по улице Лермонтова раскинулся парк "Шелале". Мы уже рассказывали нашим читателям об этом удивительном месте отдыха с почти настоящим водопадом, тенистыми аллеями и вечнозелеными газонами. Кроме того, отсюда открывается замечательный вид на море, на огненные башни "Флейм Тауэрс", а самое главное, на одно из интереснейших исторических и архитектурных зданий Баку - здание Кабинета министров АР, так же расположенное на улице Лермонтова. В советские годы оно являлось жилым домом Бакинского Совета. Чуть позднее было отдано под здание ЦК Компартии, а еще позже - Совета министров Азербайджанской ССР. Архитекторами здания были Садых Дадашев и Микаил Усейнов.

Переходим дорогу и упираемся слева в ограждения. Если заглянуть вниз, то можно увидеть небольшой уютный сквер со скамейками, который называется лермонтовским. Был открыт всего лишь несколько лет назад.

Далее, гуляя по улице, невозможно не задержать взгляд на панораме, открывающийся отсюда. Особенно потрясает воображение это зрелище в солнечную погоду, когда море сверкает золотистыми бликами, сам город плывет в голубоватой дымке, упираясь высотками в синее небо... Вообще, дорога в этой части улицы очень зеленая, спокойная и не очень людная. Она располагает к медленной прогулке, еще и потому, что поднимается в гору.

Вскоре среди деревьев замечаем верхнюю станцию бакинского фуникулера. Все, кто поднимался на нем в Нагорный парк, знают, какая великолепная панорама города и части Бакинской бухты открывается отсюда взору. Фуникулер был построен в 1960 году по инициативе тогдашнего мэра Алиша Лемберанского. Первые вагоны были выпущены в Харькове по специальному заказу. Здесь дважды был проведен капитально-восстановительный ремонт. Старые вагоны ныне заменены на новые, современные вагоны-"аквариумы", доставленные из Германии.

Улица Лермонтова медленно и неуклонно идет к своему концу и упирается в нижние ступеньки лестницы, ведущей на смотровую площадку Нагорного парка.

Наверное, не многие помнят, что когда-то отсюда, с улицы Лермонтова открывался вид на громоздкий памятник Кирову, сооруженный в 1939 году и ликвидированный после обретения Азербайджаном независимости.

Но это уже другая история...

Лала Мамедова