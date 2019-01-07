Пенитенциарная служба: Мехман Гусейнов не проводит голодовку и подписал акт

"Находящийся в заключении блогер Мехман Гусейнов не проводит голодовку и его здоровье в порядке".

Об этом, как передает Day.Az, в ответ на запрос Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью Пенитенциарной службы Мехман Садыгов.

"Он принимает пищу, и хлеб ест, и воду пьет, встречается с адвокатом, говорит по телефону с членами семьи. У него нет никаких проблем. Как вы знаете, если у человека возникают проблемы со здоровьем, на это незамедлительно реагируют, вмешивается врач. Однако в связи с ним в таком не было необходимости, потому что он не проводит голодовку", - добавил М.Садыгов.

Начальник службы отметил, что М.Гусейнов провел акцию голодовки всего один день: "Он объявил акцию голодовки, на утро начал принимать пищу. В связи с этим был составлен акт, он сам подписал акт".

Отметим, что М.Гусейнов был арестован 3 марта 2017 года. Решением Сураханского районного суда его приговорили к 2 годам тюрьмы. Решение было вынесено на основе жалобы, поданной начальником Насиминского РУП Мусой Мусаевым в порядке особого обвинения. Блогеру вменяется статья 147.2 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) УК.

26 декабря прошлого года Пенитенциарная служба распространила заявление и сообщила, что во время очередных плановых обысков и досмотровых мероприятий в учреждении отбывания наказания №14 заключенный Гусейнов Мехман Рафиг оглу не подчинился законным требованиям старшего инспектора режимно-контрольного отдела лейтенанта юстиции Абдалова Али Аладдин оглу, применил против него силу и, оказав физическое сопротивление, нанес последнему телесное повреждение, а также разбросал и разбил предметы в служебном помещении. По факту в Гарадагской районной прокуратуре города Баку было возбуждено уголовное дело по статье 315.2 (Сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК.

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