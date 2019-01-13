"Мой Баку": Расул Рза и Нигяр Рафибейли. Две улицы - одна судьба - ФОТО

Редко, но бывает, что две улицы того или иного города сплетены единой судьбой. В Баку есть прекрасный пример такой гармонии. Эти две улицы, не очень большие по протяженности, не очень широкие, но очень значимые и многолюдные, расположены в самом центре, в старинной части города и всем хорошо известны. Речь идет об улицах Расула Рзы и Нигяр Рафибейли.

С именами азербайджанских поэтов Расула Рзы и Нигяр Рафибейли связана одна из самых романтических историй прошлого века. Их история любви и преданности завораживает и восхищает. Прямо, как в сказке со счастливым концом, - они жили долго и счастливо и умерли в один год, с разницей в три месяца. Хотя на их долю выпало много испытаний, но они все преодолели и пронесли свое светлое чувство через годы. Нет сомнений, что улицы, названные именами этих прекрасных азербайджанских поэтов, пересекают друг друга. Как бы символизируя, что Расул и Нигяр продолжают оставаться неразлучными.

Сегодня мы поговорим об этих старых улицах, дорогих сердцу каждого бакинца. Да и гостям столицы вряд ли удастся обойти их стороной.

Улица, берущая свое начало за несколько кварталов выше ЦУМа, раньше называлась Колюбакинская, затем с 1923 года - Саратовца Ефимова, а с 1990 года - Нигяр Рафибейли. По протяженности эта улица не такая и длинная, однако весьма значимая в жизни нашего города.

Первоначальное название идет от имени губернатора Баку Михаила Петровича Колюбякина. Второе, данное с приходом советской власти, происходит от имени некоего революционера Ефима. Правда, был он не из Саратова, да и фамилия была совсем другая, так что остается загадкой, почему у улицы именно такое название.

Улица Расула Рзы первоначально называлась Мариинской - в честь матери царя Николая - Марии Федоровны. По оценкам архитекторов, с самого начала эта улица являлась одной из самых застроенных на всем своем протяжении жилыми домами: в два-три этажа в центральной части города и одноэтажными - за пределами исторических кварталов. Будучи улицей меридионального направления, начиналась она с набережной и завершалась на пересечении 3-й Параллельной (ныне М.Абилова). Многие двух-трехэтажные дома на этой улице, отличающиеся архитектурным и композиционным решением, принадлежали семьям бакинской знати.

Итак, мы начинаем свою прогулку от здания Республиканской прокуратуры, откуда берет начало улица Нигяр Рафибейли. Она спускается к Министерству Внутренних Дел, весьма масштабному зданию. Затем мы пересекаем дорогу и выходим к Центральному универмагу.

Когда-то ЦУМ, построенный в 70-х годах XX века, считался самым крупным магазином Баку. Здесь можно было купить все, но в основном из-под прилавка. Отовариваться в ЦУМе было очень престижно и доступно не каждому смертному. В наше время ЦУМ несколько утратил свои функции и больше походит на ювелирный пассаж, где выставлены украшения на любой вкус и цвет.

От ЦУМа спускаемся на площадь Фонтанов. Двигаясь в направлении Торговой, советуем обязательно обратить внимание на второй дом по левую сторону улицы. Вроде обычный дом, на первом этаже расположены многочисленные магазинчики. А вот на втором этаже вас приветствует каменная статуя незнакомки. По легенде, один из бакинских миллионеров приказал таким образом увековечить память о своей возлюбленной, безвременно ушедшей из жизни актрисы. К сожалению, имя этой актрисы до нас не дошло.

Миновав серый дом актрисы, мы проходим оживленный торговый центр "Наргиз", один из первых в Баку, и приближаемся к другому культовому месту - ресторану фастфуда McDonald's. Это заведение было построено в 1999 году на месте небольшого сквера. Первоначально оно было одноэтажным, а позднее McDonald's присоединился к зданию торгового центра, где продолжает функционировать по сей день. Сегодня, при обилии всевозможных брендовых кафе и ресторанов, не верится, что открытие того, первого McDonald's, в Баку стало для бакинцев грандиозным событием.

Далее мы подходим к бывшему книжному пассажу, где нас встречают два великолепных шедевра архитектуры: знаменитый дом с ангелочками и прямо напротив - дом бакинского миллионера Мусы Нагиева.

Дом с ангелочками до революции принадлежал миллионеру Сергею Тумаеву, а ангелочков он установил в честь рождения долгожданных первенцев. Во время землетрясения в Баку в 2000 году один из ангелочков упал, но его благополучно отреставрировали и вернули на место.

Напротив расположен дом Мусы Нагиева, известного бакинского миллионера. Если вглядеться повнимательней, то можно увидеть инициалы МН на вершине здания.

Именно здесь у бывшего книжного пассажа и происходит пересечение улиц Нигяр Рафибейли и Расула Рзы. Квартира поэтов, где они счастливо прожили много лет, расположена на третьем этаже над пассажем. На стене дома можно увидеть мемориальную доску. Тут улица Рафибейли заканчивается, и мы переходим к Расулу Рзе.

В советские времена эта улица была переименована с Мариинской в Корганова, а имя замечательного азербайджанского поэта она носит с 1990 года.

Начинается эта улица с набережной, от здания, на первом этаже которого в советское время располагалось кафе матери и ребенка. Сейчас там - модный бутик. Проходя дальше, мы видим прекрасные дома, построенные в период нефтяного бума. Чуть дальше, по правую руку от нас расположился так называемый "Молоканский сад".

"Молоканка" за свой век сменила много названий. Зародилась она в начале 70-х годов 19-го века на месте молоканкой слободы и называлась Мариинским сквером, Молоканским садом, садом Хашима Алиева, "9-го января", а сейчас он именуется сквером Хагани. В 19-м веке этот сад со всех сторон окружали караван-сараи, улицы, примыкавшие к саду, были усеяны бондарными мастерскими...

Далее следует довольно громоздкое строение - торговый центр "Хагани", куда до появления популярнейших сейчас многочисленных моллов молодежь бегала не только походить по магазинам, но и... покататься на лифте.

Практически примыкает к торговому центру внушительный дом Тагиева, нет, не Гаджи Зейналабдина, а его однофамильца Али Гусейна Тагиева. Кстати, это один из первых домов, где был установлен лифт. У Али Гусейна была большая семья, восемь детей. С приходом советской власти они уехали в Иран и след этого семейства затерялся в лабиринтах истории. Для нас же этот дом более известен тем, что там когда-то находился детский магазин "Джыртдан", в котором были установлены Чебурашки и Крокодила Гены...

Дальше по левую руку - здание, на первом этаже которого находился легендарный "гастроном Шахновича", названном так по фамилии его директора. Этот магазин знали все, и старшее поколение до сих пор так и называет это место - "Шахнович". Хотя сам гастроном не существует уже давно, уступив место ювелирному магазину, аптеке и бутикам. Рассказывают, что "у Шахновича" можно было купить все - и сливочное масло, и дефицитной колбасы, в магазине был свой отдел, где продавались алкогольные напитки и куда можно было сдать пустые бутылки.

Небольшая справка. Моисей Давидович Шахнович родился в Украине, в 1941 году окончил Бакинское военное пехотное училище. Однако после войны не продолжил военную карьеру и, отучившись в Московском институте народного хозяйства, работал директором гастронома на улице Корганова (Расула Рзы) в Баку.

Дальше мы попадаем в узкие лабиринты улиц. Хотя многое изменилось, все равно явно видно, что когда-то здесь располагались многочисленные мастерские. Сейчас эта часть улицы усеяна многочисленными крошечными магазинчиками.

Улицы Нигяр Рафибейли и Расула Рзы - это своеобразная дань памяти их творчеству и любви, которые будут покорять и восхищать не одно поколение бакинцев. Помните об этом, прогуливаясь в этой части города.

Лала Мамедова