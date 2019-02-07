Азербайджанский шафран стал одной из самых дорогих специй в мире

Выращиваемый в Азербайджане Абшеронский шафран занял второе место среди 12 самых дорогих вегетарианских ингредиентов. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Luxurylaunches, передает Day.Az.

Как сообщается, один килограмм абшеронского шафрана стоит 11 тысяч долларов.

"Абшеронский шафран является не только экзотической пряностью, он также известен своей лекарственной ценностью, а также целебными и афродизиакальными свойствами. Говорят, что самый лучший в своем роде продукт производится в Азербайджане - одном из старейших центров выращивания шафрана в мире", - пишет Luxurylaunches.

Также прогнозируется, что Азербайджан сможет зарабатывать более 142,6 миллиона долларов в год от промышленного производства шафрана. Более 75 тысяч цветов используется на производство 0,5 килограмма сухого шафрана. Высший сорт стоит почти 11 тысяч долларов США за килограмм, отмечается в материале.

Выращиваемые в Японии дыни "Король Юбари" лидируют в списке самых дорогих вегетарианских ингредиентов (12 000 долларов за килограмм).

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