Институт рукописей - Один день в азербайджанской сокровищнице тайн - ФОТО

Как бы ни развивались современные технологии и наука, за темпами которых человеческому сознанию не поспеть, в нас никогда не ослабевает интерес к прошлому и его письменным памятникам. Пожелтевшие от времени листы бумаги беззвучно повествуют нам о том, что происходило в стародавние времена, кто двигал историю, какие отношения были между людьми, что и как творили великие умы и поэтические гении древности. Старинные рукописи, написанные мелкой и филигранной арабской вязью при свете свечи, охватывают колоссальный научный и духовный потенциал Востока, их поиск и изучение не прекращаются ни на один день.

Институт рукописей имени Мухаммеда Физули Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) является сегодня одним из крупнейших рукописных хранилищ мира, собранные здесь арабографические письменные памятники по своему содержанию и уникальности не отстают от экспонатов самых знаменитых библиотек и музеев мира.

Институт был организован в 1950 году на базе Отдела рукописей Института литературы им. Низами как единый центр по сбору, систематизации, хранению, публикации средневековых памятников письменности Востока. В настоящее время в Институте рукописей имени Мухаммеда Физули функционируют 12 отделов и 1 лаборатория. В целом, популяризация науки, в том числе изучение древних рукописей и пропаганда научных достижений, является одним из главных приоритетов института.

Здание на улице Истиглалиййят, где находится институт, построен в 1901 году на средства известного азербайджанского мецената Зейналабдина Тагиева. Здесь располагалась первая женская гимназия европейского типа, а в советские годы - Верховный Совет республики. Рукописный фонд переехал сюда в 1982 году. Тяжелая массивная дверь, широкие лестничные пролеты, высоченные потолки с лепкой и просторные залы как нельзя лучше дополняют старинные фолианты, каждому из которых отведено здесь строго свое место. А в 1996 году указом Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева Институту рукописей было присвоено имя великого поэта и мыслителя Мухаммеда Физули.

Основу рукописного фонда Института ранее составляли материалы, входящие в личные коллекции выдающихся деятелей культуры Азербайджана, живших в ХIX-XX веках - Аббасгулу Ага Бакиханова, Мирзы Фатали Ахундзаде, Абдулгани Эфенди Халисагарызаде, Гусейна Эфенди Гаибова, Бахмана Мирзы Гаджара, Мир Мохсуна Навваба и других, а также материалы средневековых библиотек. Институт рукописей располагает богатой и уникальной коллекцией рукописей по всем областям средневековой науки: медицине и астрономии, математике и минералогии, поэтике и философии, теологии и юриспруденции, грамматике, истории и географии, художественной прозе и поэзии на азербайджанском, турецком, арабском, персидском и других языках. Ныне в Институте рукописей насчитывается более 40 тысяч материалов. Из них около 12-ти тысяч арабографические памятники письменности, которые были написаны или же переписаны в XII-XX веках. Кроме этого, в Институте хранятся личные документы выдающихся деятелей науки и литературы Азербайджана, живших в XIX-XX веках, исторические документы и фрагменты, старопечатные книги, газеты и журналы предыдущего периода, микрофильмы и фотокопии.

При Институте действует музей, состоящий из 2 залов.

Сотрудница музея Нигяр ханум ознакомила с демонстрируемыми в выставочном зале института экспонатами, в том числе рукописным экземпляром "Хамсе" Низами Гянджеви (1289 страниц), которая была переписана в 1689 году переписчиком Низамеддином Ахмедом, а также с рукописью "Диван"а Мухаммеда Физули, переписанной в 1572 году, спустя 16 лет после смерти поэта.

Одна из древних рукописей, судя по отмеченной на ней дате, была составлена в конце Х века известным лексикографом Исмаилом ал-Джовхари. Эта рукопись произведения "Ас-сихах", которая считается толковым энциклопедическим словарём классического арабского языка, была переписана в 1117 году из экземпляра автографа.

За витриной мы видим произведение Абу Али ибн Сины "Ганун фи-т-тибб" ("Канон врачебной медицины") написанный на арабском языке. Спустя 104 года после смерти автора, в 1143 году произведение было переписано в Багдаде почерком насх и является одним из самых древних экземпляров в мире. Трактат считается одним из фундаментальных произведений, оказавших серьёзное влияние на развитие медицинской науки. Как рассказали в Институте, при издании в Ташкенте этого произведения Ибн Сины на русском и узбекском языках в 80-х годах, узбекские учёные для составления научно-критического текста использовали бакинскую рукопись как основной экземпляр.

Далее видим произведение арабского ученого, жившего в Х-ХI веках в Кордове (Испания) Абу-Касима аз-Захрави "Ал-Магала ас-саласин" ("Тридцатый трактат"), один из томов фундаментального трактата на арабском языке по медицине. Этот трактат повлиял на научный прогресс в области хирургии на мусульманском Востоке. Основной особенностью этого произведения являются приведенные здесь изображения около 200 хирургических инструментов. Аз-Захрави - единственный автор средневековой эпохи, который в своем произведении описал хирургические инструменты, показал методы их использования во время конкретных операций. Хранящаяся в Баку рукопись этого произведения была переписана в XIII веке.

В Институте рукописей хранятся: переписанная в XIII веке рукопись труда Рустама Джурджани "Захирейи-Низамшахи" ("Лекарства Низамшаха") по фармакологии, рукопись произведения Аби ибн Гусейна Казвини "Манахидж ут-талибин вал маариф ус-садигин", переписанная в 1377 году; а также один из экземпляров переписанного в XIV веке произведения Шейх Махмуда Шабустари "Гюльшани раз".

Из письменных памятников, переписанных в ХV веке, в Институте рукописей в хранилищах в специальных "климатических" условиях хранится множество рукописных экземпляров научных и поэтических трудов времен Средневековья. В том числе произведения Насими, Саади, астрономическая таблица Насреддина Туси и многое другое. Рукописи в фонде, наряду с древностью, также привлекают внимание разнообразием тем и междисциплинарностью. Здесь отражены все оттенки средневековой научной палитры, другими словами, все отрасли науки.

Институтом рукописей были приобретены копии и электронные версии более 200 материалов по истории и литературе Азербайджана, хранящихся в Парижской Национальной Библиотеке. В их числе произведение "Калила и Димна", переписанное в Тебризе в ХV веке, "Огузнаме" на чигатайском языке, повествующая об истории тюрков-огузов, книга по медицине "Джаррахнаме", написанная в ХVI веке, а также произведения Алишера Наваи.

Кроме рукописей, большой интерес вызывают фотографии, снятые в Баку в начале ХХ века, карты, относящиеся к истории Азербайджана, патефонные записи азербайджанских певцов, произведения европейских путешественников, побывавших в Азербайджане. Копия рукописи поэмы "Юсиф и Зулейха" азербайджанского поэта ХV века Ахмеди Табризи, приобретенная из библиотеки факультета литературы Университета Мармара в Стамбуле, доказывает, что в ХV веке во дворце Аккоюнлу уделялось внимание развитию литературы на родном языке.

Вызывает большой интерес также копия рукописного дивана поэта XVII века Муртузагулу хана Зафара, которая была приобретена у библиотеки Кембриджского Университета. Поэт, занимавший в эпоху Сефевидов высокие посты, к старости назначенный надзирателем мавзолея Шейха Сафиаддина и правителем Ардебиля, во вступительной части своего дивана отмечает, что является автором стихов на фарси в объёме более ста тысяч бейтов и оповещает о своем решении составить диван на родном языке. Одним из основных особенностей этого дивана, привлекающим внимание, является то, что автор использовал формы народного творчества, слова и выражения из разговорной речи.

Копия сборника произведений великого азербайджанского поэта-мыслителя Саиба Тебризи, хранящаяся в Каирской библиотеке, интересна тем, что здесь есть сведения о стихах поэта на родном языке, исторические факты о его рождении в Тебризе и о смерти.

Институт рукописей имени М.Физули НАНА одновременно является бесценным сокровищницей-музеем истории книжного искусства Азербайджана. Неоценимую художественную ценность имеет коллекция средневековой книжной живописи и отдельных видов декоративно-прикладного творчества, которые связаны с искусством рукописной книги. Миниатюры-иллюстрации в рукописных книгах свидетельствуют об использовании азербайджанскими мастерами при оформлении художественных лицевых рукописей достижений миниатюристов Ближнего и Среднего Востока, внесших определенный творческий вклад в развитие искусства народов Востока и выработавших самостоятельные традиции.

Большой интерес представляет приобретенный из Библиотеки Астане-Гудсе-Разави диван поэта XVII века Муртазагулу Султана Шамлу, создателя почерка шикесте-насталик, продолжателя литературной школы Саиба Тебризи. Копия дивана азербайджанского поэта XIX века Сабита, приобретённая у Центральной библиотеки Тебриза, интересна с точки зрения изучения локальных процессов, происходивших в литературе Южного Азербайджана после разделения Азербайджана на две части. В сочинение Ибари XV в. по астрологии использованы исконные азербайджанские термины, для обозначения специфических астрономических, астрологических, географических, философских и этических понятий.

По словам нашего экскурсовода, периодическое обновление экспонатов в выставочном зале помогает привлечь внимание и интерес посетителей.

В зависимости от значимости рукописи, некоторые из них издаются в первую очередь. Например, в 2012 году из Парламентской Библиотеки Тегерана была приобретена копия произведения "Карнабе" Надира Мирзы, посвященная истории азербайджанской кулинарии. В 2013 году эта книга была переведена и издана в Институте рукописей. В этом произведении гаджарский принц Надир Мирза на доступном языке представил читателям рецепты более 260-ти азербайджанских блюд. Это произведение - убедительный ответ тем, кто покушается на нашу кухню.

О том, в каких условиях хранятся древние манускрипты и как их с помощью клея, ножниц и других средств возвращают к жизни, можно узнать в лаборатории. Здесь всегда поддерживается один и тот же уровень температуры и влажности. Но и это, по словам сотрудников, не спасает книги от порчи, плесневых грибков и насекомых - книжной тли и долгоносика, которые из всей существующей книжной продукции предпочитают самые старинные фолианты, с завидным усердием превращая их страницы в решето. Пораженные вредителями книги переносят в стационарный шкаф, и с ними начинают работать специалисты из соответствующих организаций, проводя дезинфекцию и другие манипуляции, требующие колоссальной осторожности: при малейшей передозировке раствора можно нечаянно стереть буквы бесценных книг.

Институт рукописей имени Мухаммеда Физули Национальной Академии Наук Азербайджана является членом Международной Ассоциации Исламских Рукописей, созданной в Кембриджском университете (Великобритания).

Нужно отметить, что фонд Института закрыт для публичного просмотра. С целью защиты рукописей от внешних физических и биологических воздействий, как это принято в международной практике, ограничивается прямой контакт с материалами. В настоящее время сотрудники института посредством средств информации и коммуникации хранят в электронном виде и передают в Интернет рукописи, хранящиеся в фонде.

Становление, формирование и развитие художественно-эстетического и философского мышления каждого народа требует, в первую очередь, определения первоисточников и создания на их основе подлинной истории его культуры. В этом смысле рукописные экспонаты Института рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА, как и других мировых хранилищ, музеев и библиотек свидетельствуют о богатой истории нашего народа.

Тамилла Мамедова