В Баку установят специальные светофоры

16 февраля 2019 12:29

Предусмотренные для комфортного и безопасного передвижения лиц с ограниченными возможностями зрения светофоры, оснащенные специальным звуковым сигналом, будут установлены на большинстве дорог и проспектов Баку, преимущественно на улицах, где расположены социальные объекты, которые посещают эти люди.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, передает Day.Az.

"Сейчас в Баку большинство людей с ограниченными возможностями зрения проживают на территории Наримановского района, на улице Ага Нейматуллы и других параллельных ей улицах. В то же время на территориях вблизи станции метро "Гянджлик", на пересечении улиц Короглу Рагимова и Фатали Хан Хайского расположено учреждение для лиц с ограниченными возможностями зрения. При установке светофоров таким местам будет отдаваться предпочтение", - отметил он.

Кроме того, представитель БТА сказал, что к установке светофоров приступят в этом году и продолжат эти работы в последующие годы.

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