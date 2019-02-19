В Сумгайыте убит 29-летний мужчина.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, 28-летний Бабек Гасанов несколько раз ударил ножом знакомого Айдына Сеидова 1990 г.р.

Раненый был доставлен в больницу, но его жизнь спасти не удалось.

По факту возбуждено уголовное дело, Б.Гасанов задержан.