Кровавый инцидент в Сумгайыте
19 февраля 2019 11:19 128
В Сумгайыте убит 29-летний мужчина.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, 28-летний Бабек Гасанов несколько раз ударил ножом знакомого Айдына Сеидова 1990 г.р.
Раненый был доставлен в больницу, но его жизнь спасти не удалось.
По факту возбуждено уголовное дело, Б.Гасанов задержан.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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