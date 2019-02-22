Делегация Института истории Национальной академии наук Азербайджана и ответственные сотрудники посольства страны в Египте посетили Каирский университет, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Институт истории Национальной академии наук Азербайджана, передает Day.Az.

Визит состоялся при поддержке посольства Азербайджана в Египте.

Делегация во главе с директором института, академиком Ягубом Махмудовым провела встречи с деканом факультета гуманитарных наук, профессором Ахмедом Аш-Шербини Ас-Сейдом, руководителем департамента восточных языков, доктором Джалалом Ась-Саид аль-Хефневи и другими учеными вуза.

В начале встречи Ягуб Махмудов в связи с терактом в Каире от имени делегации выразил глубокие соболезнования народу Египта. Говоря об истории отношений между Азербайджаном и Египтом, академик сказал, что народ, знающий свою историю, непобедим. По словам историка, "для исследователей обеих стран очень важно изучение общих исторических связей и ценностей. Наши взаимоотношения, начатые с периода арабского халифата, ныне стали еще шире". Ягуб Махмудов говорил об оккупационной политике армянских агрессоров против Азербайджана, об актах геноцида против нашего народа, особенно о Ходжалинском акте. "Несмотря на четыре резолюции Совета Безопасности ООН, Армения продолжает оккупировать азербайджанские земли. В оккупированном Карабахе и исторических азербайджанских землях, на которых создана Армения, уничтожается исламское наследие и сотни исторических памятников, фальсифицируется история. Мы должны в научной плоскости объединиться против этого вандализма", - призвал собеседников академик.

Профессор Ахмед Аш-Шербини сказал, что Египет поддерживает справедливую борьбу Азербайджана. Доктор Джалал Ась-Саид аль-Хефневи отметил, что более ста студентов вуза в качестве иностранного изучают азербайджанский язык.

Ягуб Махмудов и Ахмед Аш-Шербини для распространения реалий Азербайджана в Египте договорились о создании в ближайшее время Центра азербайджановедения в Каирском университете.

В конце встречи академик представил университету издания Института истории на арабском языке.