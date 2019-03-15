Праздник, который вобрал в себя традиционные ценности азербайджанского народа скоро будет отмечать вся страна.

С 20 на 21 марта все семейство собирается дома. Детям дарят подарки. Все должны быть одеты в новую одежду. В народе говорят: "Если в первый день Новруза не будешь дома, то семь лет не видать тебе его". Много внимания азербайджанцы уделяют подготовке праздничного стола в Новруз.

Он особенный со сладостями - шекербурой, пахлавой, бадамбурой, гогалом и т.д. И, конечно же, главным украшением стола является праздничный плов (азербайджанская кухня насчитывает более ста видов плова).

По обычаю, на столе должна быть пища, состоящая из семи блюд, название которых начинается с буквы "с". На столе должны стоять сумах - приправа, сюд - молоко, сирке -уксус, сэмэни - проросшая пшеница, сабзи -зелень и другие.

Кроме перечисленных блюд на стол ставятся зеркало, свеча и крашеное яйцо. Эти предметы имеют глубоко символическое значение: свеча - свет или огонь, оберегающий человека от злых духов, зеркало - знак ясности или установления времени наступления нового года. По древней традиции, для того, чтобы установить окончание старого года и наступление первого дня нового в Азербайджане ставят крашеное яйцо на зеркало. И как только яйцо качнется, значит, бык "перебросил" земной шар на другой рог и пришел новый год. Все гости, наблюдая символическое раскачивание яйца на зеркале, поздравляют друг друга, обнимаются и желают друг другу всего самого хорошего.

Как правило, в праздничные дни наружные входные двери не запираются. Этим дают понять, что семья дома и рада встретить гостей. Что касается детей, то мальчики и девочки, посещая знакомых и родственников, оставляют на пороге шапки или мешочки для праздничных подарков.

В первый день Нового года в каждой семье всю ночь должен гореть свет. Это знак благополучия, тушить огонь ни в коем случае нельзя, т, к. это является признаком несчастья.

В Азербайджане существует еще один, дошедший из глубины веков, обычай Новруза - ночью в горах молодежь разводит костры и бодрствует до утра. Обычай этот называется "Встреча Солнца". До рассвета, пока не взойдет солнце, молодые люди хором исполняют песню "Годухан".

В первый день Новруза принято вставать рано. Там, где это возможно, люди идут к водоему: умываются, брызгают водой друг на друга. Ведь вода символизирует очищение. Тем самым все желают друг другу благодатного и счастливого нового года. По традиции все угощают друг друга сладостями. В этот день утром необходимо съесть что-нибудь сладкое, к примеру, мед, или сахар. После чего следует понюхать ароматный дым, что является символом освобождения от "злых духов". Есть обычай красить сваренные яйца и проверять их в игре на прочность.

Если в семье есть помолвленная девушка, то ей сторона жениха приносит особенные хончи - на ее имя. В день встречи нового года семья жениха непременно должна отправить подарки в дом невесты - сладости, золотые и серебряные изделия, отрезы и др. Естественно, семья невесты со своей стороны оказывает соответствующие знаки внимания дому жениха. Обмен подарками между семьями происходит в торжественной обстановке.

Все женщины в этот день красят волосы хной, делают маникюр. Если же в какой-нибудь семье траур, то близкие, родственники или соседи приглашают женщин для праздничного мытья в бане, делают женщинам маникюр и окрашивают их волосы. Данный обычай должен означать, что семья смыла траур и несчастье, обрушившееся на нее в прошедшем году, и уже имеет право наравне со всеми встречать новый год и веселиться.

Одним из дошедших до нас обрядов Новруза, связанных с хозяйством и скотоводством, является обвязывание красной материей рогов быка, дойной коровы, баранов, выделенных для свадьбы. В Новруз нельзя закалывать лошадь, убивать собак, даже змей.

В Новруз собирают подснежники, ландыши, фиалки, вьют венки из полевых цветов, вплетают цветы в волосы, собирают холодянку (дикую мяту). В то же время запрещается приносить в дом нарциссы.

Ашуги и народные певцы "ханенде" исполняют песни, проводятся свойственные Новрузу народные игры - канатоходцы демонстрируют свое искусство, пехлеваны меряются силой, на площадях разыгрываются спектакли. Среди них широко распространен и исполняется в весенние дни по всему Азербайджану комический спектакль "Кёс-кёса".

Один из дошедших до нас обычаев касается лошадей. В эти дни ко всем домашним животных проявляется особая забота - по сравнению с обычными днями им подбрасывается лучший корм, лошадей же украшают. В сельской местности проводятся конные состязания, игры в "човган". В Новруз остерегаются давать в долг, чтобы не лишить дом достатка.

В то же время существует неписаный обычай - в дни весеннего праздника одаривать людей праздничной "долей" (Новруз пайы). В поднос укладываются праздничные лакомства, сямяни, свечи, хонча и отсылается соседям и друзьям. Этот поднос не положено возвращать пустым, так как в этом случае, по народному верованию, дом лишится достатка. Поэтому получившие хончу, возвращают посуду, но уже с другими праздничными угощениями, в соответствии со своим вкусом и возможностями.

С древнейших времен в Новруз шесть дней не работали, даже крестьяне не проводили никаких полевых работ. Они были посвящены только встречам с близкими и родными, веселью и праздникам.

Празднование Нового года завершается днем на 13-й день Новруза. Все должны выйти из дому или выехать за город, или на окраину села и провести весь день на лоне природы и этим освободиться от невзгод числа "13", которое азербайджанцы считают "невезучим". Люди как бы стараются оставить в поле всевозможные невзгоды, которые могут случиться за год, а к вечеру возвращаются домой. Последний, 13-й день Нового года, завершается старинными играми - скачками на верблюдах и лошадях, различными молодежными и детскими играми, соревнованиями, в которых участвуют наравне с мужчинами женщины и девушки.

Немаловажно, что новогодние подарки желательно подносить не только азербайджанцам, но и представителям других наций, и религий, чтобы и они смогли разделить радость праздника Новруз.

Новруз в Азербайджане всегда был праздником земли, пробуждения природы, нравственной чистоты, равенства.

Отметим, что 30 сентября 2009 года Новруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, с этого времени 21 марта объявлено как Международный день Новруз.

Н. Гасымова