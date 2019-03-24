Гёйгель - великолепное озеро в западной части Азербайджана, расположенное на территории Гёйгельского района, на северном склоне хребта Муровдаг, у подножия горы Кяпаз, в ущелье реки Ахсу. Является одним из крупнейших озер в Азербайджане.

Площадь озера составляет 0,78 км²; длина с юга на север - 2800 м, наибольшая ширина - 800 м. Средняя глубина - 30 м, а максимальная - 96 м.

Озеро образовалось в результате разрушительного землетрясения, произошедшего близ Гянджи 30 сентября 1139 года, в результате которого вершина горы Кяпаз обрушилась в ущелье реки Ахсу. Образовавшаяся запруда и есть озеро Гёйгель. Однако по исследованиям многих авторов, озеро имеет ледниковое происхождение.

На территории озеро известно 423 видов деревьев и кустарников, а также лекарственных растений. Из них 76 видов - деревья и кустарники, остальные образуют травяной покров. По берегам озера водятся олень, косуля, медведь, кабан, горный козел, волк, лисица, шакал, барсук, дикобраз, лесной кот, рысь. В озере также водится форель.

Озеро находится на территории Гёйгельского национального парка. Парк был создан в 2008 году на территории Гёйгельского района. Общая площадь парка - 12,755 гектаров (127,55 кв. км).

Парк создан на базе Гёйгельского государственного заповедника, основанного в 1925 году.