Байрам Нурлу решил связать себя узами брака.

Как передает Day.Az со ссылкой на Fan.Az, экстрасенс заявил, что изначально отношения со своей спутницей завязались в социальной сети Instagram. Она была очень настойчива и заполонила его директ сообщениями.

Ясновидящий не смог сопротивляться привлекательности девушки и начал с ней встречаться.

Нурлу также рассказал, что его избранница является дочерью предпринимателя.