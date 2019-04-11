Байрам Нурлу женится - вот, кто невеста
11 апреля 2019 22:51 489
Байрам Нурлу решил связать себя узами брака.
Как передает Day.Az со ссылкой на Fan.Az, экстрасенс заявил, что изначально отношения со своей спутницей завязались в социальной сети Instagram. Она была очень настойчива и заполонила его директ сообщениями.
Ясновидящий не смог сопротивляться привлекательности девушки и начал с ней встречаться.
Нурлу также рассказал, что его избранница является дочерью предпринимателя.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!