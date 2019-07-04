Созданная в централизованной онлайн-информационной системе министерства труда и соцзащиты Азербайджана подсистема "занятости", позволит гражданам Азербайджана пользоваться услугами службами занятости в электронном виде. Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство, передает Day.Az.

Согласно информации источника, посредством этой подсистемы будет создана база данных, которая даст возможность гражданам получать информацию об имеющихся вакансиях.

Граждане смогут создать свой личный кабинет, пройдя регистрацию через порталы e-sosial или e-gov.az. Далее можно будет ознакомиться со списком свободных вакансий, а также с действующими проектами занятости, в частности, с курсами профессиональной подготовки, программой самозанятости, мерами профориентации, трудовыми ярмарками, мероприятиями.

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