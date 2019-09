Национальная арена гимнастики произвела на меня потрясающее впечатление. Об этом в пятницу сказала Trend зрительница 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Татьяна Смирнова, передает Day.Az.

"Первый раз посещаем Национальную арену гимнастики, здесь очень красиво, мы под большим впечатлением. Все организовано четко", - сказала зрительница, которая пришла посмотреть соревнования со своей внучкой.

По словам Смирновой, ее внучка занимается гимнастикой и для нее видеть выступления известных спортсменок - огромная мотивация, чтобы заниматься и тренироваться дальше.

"Внучке очень интересно наблюдать за спортсменками. Для нее огромная мотивация заниматься дальше, поэтому мы сегодня и здесь", - добавила Смирнова.

Зрительница также отметила, что в Азербайджане развиваются все виды гимнастики.

"Гимнастика в стране развивается, проводятся различные мероприятия. У меня много знакомых, которые отдают детей заниматься гимнастикой", - сказала Смирнова.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

