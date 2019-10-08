На каменном карьере в Баку произошел несчастный случай.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел на каменном карьере на улице Самира Алиева в поселке Ени Рамана Сураханского района столицы.

Работник каменного карьера Юсиф Байрамов (1968 г.р.) ударился головой о железные ворота, предусмотренные для въезда-выезда автомобилей.

После этого Байрамов был госпитализирован, однако спасти его не удалось.

По факту в Сураханской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 162.2 УК (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!