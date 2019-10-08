https://news.day.az/society/1163738.html Трагический случай на каменном карьере в Баку
Трагический случай на каменном карьере в Баку
На каменном карьере в Баку произошел несчастный случай.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел на каменном карьере на улице Самира Алиева в поселке Ени Рамана Сураханского района столицы.
Работник каменного карьера Юсиф Байрамов (1968 г.р.) ударился головой о железные ворота, предусмотренные для въезда-выезда автомобилей.
После этого Байрамов был госпитализирован, однако спасти его не удалось.
По факту в Сураханской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 162.2 УК (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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