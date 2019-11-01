Ожидается улучшение газоснабжения у 50 тысяч жителей Хатаинского, Насиминского и Сабаильского районов Баку. Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз".

В связи с этим обновляются существующие, но непригодные для использования линии.

Напомним, что подземный газопровод протяженностью 3500 метров, обеспечивающий газом жителей вышеназванных районов столицы, был построен в 80-х годах прошлого века, часть его (1500 метров) была отремонтирована в 2017-2018 годах.

В данный момент заменяется газопровод протяженностью 2000 метров от проспекта Ходжалы, по улице Н. Рафиева и проспекта Нобеля - до улицы Ю.Сафарова.

Работы начались 15 августа 2019 года, их планируется завершить до конца ноября. На сегодняшний дня выполнено 70 процентов работ.

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