https://news.day.az/society/1180344.html Тяжелое ДТП в Имишли, есть погибший
Тяжелое ДТП в Имишли, есть погибший
В Имишли произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает АПА со ссылкой на МЧС, в селе Шахвердиляр Имишлинского района легковой автомобиль марки "Renault" врезался в дерево на обочине дороги.
Привлеченные на место происшествия спасатели Государственной службы пожарной охраны извлекли из поврежденного транспортного средства тело Гянджалиева Вусала Мустафа оглу (1987 г.р.) и передали его по назначению.
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