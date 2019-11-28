В Имишли произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает АПА со ссылкой на МЧС, в селе Шахвердиляр Имишлинского района легковой автомобиль марки "Renault" врезался в дерево на обочине дороги.

Привлеченные на место происшествия спасатели Государственной службы пожарной охраны извлекли из поврежденного транспортного средства тело Гянджалиева Вусала Мустафа оглу (1987 г.р.) и передали его по назначению.