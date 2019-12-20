Анемия, а попросту малокровие - заболевание не столь безобидное, как может показаться на первый взгляд. И если врач поставил вам такой диагноз, это означает, что в вашем организме снижено количество гемоглобина в крови. А анализ крови покажет снижение количества эритроцитов. Этот показатель принято считать индикатором многих заболеваний. Эритроциты - красные кровяные тельца, которые образуются в костном мозге. Их задачей является обеспечение органов и клеток нашего организма кислородом. Другая их функция - транспортная: удалять из тканей углекислый газ. Если эритроциты в норме, то человек чувствует себя вполне здоровым, а когда эта норма нарушается, диагностируются анемия и другие патологии.

Основные симптомы анемии. При анемии кровь плохо насыщается кислородом, что и приводит к болезненному состоянию: человек быстро устает, бледнеет кожа лица, становятся более хрупкими волосы, слоятся и ломаются ногти. И сердце по-своему реагирует на непорядок внутри: учащается сердцебиение, человек может слышать звон в ушах, у него мелькают мушки перед глазами, кружится голова. Такое состояние называется анемическим синдромом, который встречается практически у каждого третьего человека, а особенно у людей в возрасте. После 65 лет вероятность анемии возрастает.

Пути преодоления анемии. Чтобы избавиться от железодефицитной анемии, прежде всего надо лечить основное заболевание. Надо обратить внимание и на питание: возможно, в нем не хватает продуктов с железосодержащим белком гемоглобином. Или, напротив, в меню много продуктов, угнетающих всасывание железа. Если ничего "страшного" у больного не выявлено, но анализ крови подтвердил недостаток железа, то следует принимать готовые лекарственные формы, минимум 1-2 раза в сутки во время еды, но не более 1-2 месяцев.

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