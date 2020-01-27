Стало известно, как будет проводиться сертификация учителей в Азербайджане

Сертификация учителей в Азербайджане начнется после утверждения новых правил по прохождению этой процедуры в текущем году.

Об этом на пресс-конференции сказал министр образования Джейхун Байрамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Конечно, за год невозможно осуществить сертификацию всех учителей. Этот процесс будет осуществляться поэтапно. Его результаты будут влиять на последующий карьерный рост учителей, а также учитываться во время предоставления определенных льгот. Для учителей, продемонстрировавших в ходе сертификации неудовлетворительный результат, будут созданы дополнительные возможности. Им будет предложено пройти курсы по повышению квалификации", - сказал министр.