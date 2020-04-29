Как работает виртуальная школа в Азербайджане?

В начале апреля министерство образования Азербайджана запустило проект "Виртуальная школа". Подводя итоги месяца, можно сказать, что проект приобрел большую популярность в стране, заменив в определенном смысле стандартный процесс обучения, приостановленный из-за карантина в связи с пандемией коронавируса.

На сегодня в "Виртуальной школе" прошли регистрацию 370 тысяч учащихся школ 65 городов и районов, а также 20 тысяч учителей. Подобная платформа внедрена в Азербайджане впервые, и присоединение к ней трети всех школьников страны при том, что обучение в "Виртуальной школе" носит добровольный характер, говорит о значительном интересе к проекту.

Наш собеседник - начальник управления информатизации системы образования министерства образования Азербайджана Вюсал Ханларов.

Процесс регистрации, участия в "Виртуальной школе" разработаны в Азербайджане, но платформа, которую мы использовали, принадлежит компании Microsoft - это Microsoft Teams. Этой платформой пользуются во многих странах мира, так как она конкретно разработана под процесс образования.

Функционал платформы широк. Есть общая стена, где учитель может задавать домашние задания, делать объявления, направлять учеников к определенным образовательным ресурсам. Другой функционал - это видеосвязь, посредством которой учитель может подключить учеников к онлайн-уроку.

Отличительно чертой видеосвязи платформы Microsoft Teams является то, что педагогу не нужно каждый раз разыскивать контакты своих учеников или же информировать их посредством других мессенжеров. Ученики просто получают уведомление о том, что урок начался, и могут подключиться в режиме реального времени.

Еще одной особенностью видеозвонка является то, что все уроки могут записываться, и ученики, которые не смогли по каким-то причинам подключиться в этот момент, могут в любое время прослушать урок, который публикуется на стене класса.

Еще один функционал - это функционал домашних заданий, посредством которого учитель может давать задания на выполнение, также внося туда готовые ответы, чтобы система автоматически выдавала ученикам результаты тестирования. Этот момент важен и потому, что педагогу не нужно будет проверять большое количество домашних работ. Он сможет ознакомиться с оценками учеников, просто войдя в свой профиль. По каждому вопросу преподаватель получает очень детальную статистику - по каким темам ученики хорошо ответили, где были сложности и так далее. Вопрос аналитики в этой платформе поставлен очень серьезно.

Имеется также функционал файлов, где преподаватель может загружать учебные материалы. Мы интегрировали в эту платформу все электронные учебники по классам и продолжаем добавлять дополнительные учебные видеоресурсы. Преподаватель может составлять свое расписание, и учащиеся заранее знают, когда какой урок будет, и могут залогиниться и принять участие в занятии.

Та часть, которую разработало минобразования, относится к процессу регистрации. Для регистрации требуется FİN-код преподавателя и школьника или же UTİS -код. UTİS -код - это код, который выдает министерство образования. Посредством одного из этих кодов можно регистрироваться на сайте, после чего ученики и преподаватели автоматически попадают в свои классы. То есть им не приходится искать друг друга. Все происходит автоматически.

Скоро мы запустим также функционал "учительская", где преподаватели вместе с директором смогут общаться в режиме онлайн, не разыскивая друг друга, а зная, что есть платформа, где можно в любое время обсудить какие-то вопросы.

Готовится и функционал для директоров, который скоро будет запущен.

Конечно, виртуальное образование не может заменить традиционное, и мы это прекрасно понимаем. Учитывая это, мы стараемся предложить максимально приближенные к реальности возможности в рамках нашей платформы. Проводить оценивание в режиме онлайн возможно, но для этого нужны специальные инструменты, подключенные к аrtificial Intelligence, то есть искусственному интеллекту. Эти технологии позволяют проводить экзамены онлайн с вероятностью до 98 процентов, что участвующий в экзамене не будет обманывать.

Но пока что та система, которая внедрена у нас, не подразумевает какого-то оценивания, подобного тому, которое осуществляется в режиме реального обучения. Мы просто даем возможность ученикам проверить себя. На сегодняшний день на платформе запущены добавочные инструменты, посредством которых школьники могут проверить свои знания и облегчить работу учителя.

Пока что в платформе не подразумевается оценивание, выведение оценок. Технически к этому возможно прийти, но нужно имплементировать более усовершенствованные инструменты, которые у нас пока что не применены. Мы в настоящее время изучаем этот вопрос.

В системе нет ограничений на длительность занятий. В отличие от других платформ, которые закрывают сессию через 40 минут, наша платформа безлимитная, и урок может длиться столько, сколько посчитает нужным учитель. Причем, преподаватель за это ничего не доплачивает. Это бесплатный функционал. Но, учитывая, что порой, особенно в региональных школах, имеются сложности с доступом в Интернет, мы рекомендуем проводить уроки длительностью 20-30 минут в режиме реального видеоподключения. Опять-таки, учитель может продлевать или сокращать это время. Это лишь наша рекомендация с учетом опыта других стран.

Особенностью онлайн-образования является не то время, которое ученик проводит за видеосвязью. Рекомендуемый нами подход следующий: в начале урока педагог объясняет новую тему, дает рекомендации по дополнительному чтению, домашней работе, и ученик дальше работает над собой, самостоятельно изучает вопрос. Учитель может дать тесты, домашнее задание, чтобы ученик, выполнив их, мог себя проверить. Преподаватель же получает аналитическую информацию о том, с какими вопросами ученик справился лучше, где у него проблемы и так далее.

Онлайн-образование однозначно требует честности со стороны ученика в процессе обучения. Такая форма обучения дает ученику больше независимости и возможностей работать над собой. Учитель же в данном случае является не только передатчиком знаний, но и фасилитатором процесса, то есть лицом, обеспечивающим успешную групповую коммуникацию. Помогает учащимся работать над собой и развиваться.

Виртуальная школа предполагает добровольное участие педагогов и учащихся. Мы рекомендуем этот ресурс, чтобы ученики получали максимум знаний за то время, пока они дома. Но он ни в коем случае не является обязательным, так как мы понимаем, что не у всех есть доступ к Интернету, смартфон или компьютер. Со своей стороны мы сделали так, чтобы платформа работала и в мобильном приложении. Это еще одна возможность.

Статистика выявляет интересные моменты. Мы провели на прошлой неделе конкурс виртуального отличника. Сейчас идет вторая неделя конкурса, будем проводить его еженедельно. В азербайджанском секторе, анализируя по классам кто больше и лучше ответил на поставленные вопросы, можно увидеть, что впереди оказались региональные, а не столичные школы. Результаты показывают, какой интерес имеется к проекту и участию в нем в регионах страны.

Статистка дает полную картину. Учитывая, что азербайджанский сектор гораздо многочисленнее по сравнению с русским сектором, в виртуальной школе больше зарегистрировано учащихся азербайджаноязычных школ. Есть и такие школы, где в "Виртуальной школе" зарегистрировано 100 процентов учеников. Например, это школа-лицей №83, школы №№35 и 5 в Гяндже, школа №2 в Шеки и так далее. Зарегистрировались все ученики 40 сельских школ разных районов страны.

Виртуальная школа дает возможность ученикам и педагогам встретиться онлайн и продолжить образование в условиях приостановки из-за карантина учебного процесса. Мы рекомендуем учителям проводить уроки по программе именно с того момента, как был объявлен карантин. Есть телеуроки, которыми они могут пользоваться. Эти телеуроки продублированы в нашей системе.

Как эта платформа будет использована при оценивании, мы не знаем. Все будет зависеть от ситуации. Должен отметить, что это все-таки для нас пилотный проект. Мы будем наблюдать и оценивать позитивные и негативные стороны проекта, смотреть, где платформа может быть полезна, а где непригодна. Все зависит от того, когда и на каких условиях будет отменен карантин, а также от нашей аналитики, участия преподавателей и учащихся в этой платформе.

Однозначно, если есть возможность, рекомендуем присоединиться к нашей платформе. Она собрала воедино учеников и учителей. Одна из причин, почему дистанционное образование необходимо на будущее, на мой взгляд, заключается в том, что оно развивает технические, IT-навыки и у учителей, и у учеников. А последним эти навыки обязательно понадобятся в будущем. Еще до карантина прослеживалась тенденция, что самостоятельное образование, онлайн-образование у нас набирает обороты и становится все более популярным. Я думаю, что в будущем стопроцентного перехода к онлайн-образованию, конечно, не будет, но в некоторых сферах такая форма обучения будет востребована.

Беседовала Лейла Таривердиева