С 18 мая в Азербайджане снова смягчается карантин

С 18 мая карантинный режим в Азербайджане вновь смягчается.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой Оперативный штаб при Кабинете министров.

С 00.00 18 мая в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Лянкяране и Абшеронском районе смягчается карантинный режим:

- отменяется система СМС-разрешений и разрешений, выданных с помощью портала icaze.e-gov.az.

- снимается ограничение на посещение парков, бульваров и центров отдыха - с условием, что собирается не более 10 человек.

- в кафе, ресторанах и других объектах общепита разрешается обслуживать посетителей на месте с 08.00 до 18.00 - при этом запрещено подавать кальяны.

Кроме того, по всей стране:

- восстанавливается работа музеев и выставочных залов.

- отменяется запрет на покидание жилища для граждан старше 65 лет.

В то же время, этим гражданам по-прежнему рекомендуется не выходить из дома без необходимости. Тем не менее, по сообщению Оперативного штаба, некоторые запреты по-прежнему остаются в силе.

А именно:

- запрещен въезд и выезд на территорию страны (за исключением грузоперевозок);

- запрещен въезд и выезд в Баку, Сумгайыт, Абшерон, Лянкяран (за исключением спецтехники и грузоперевозок)

- по-прежнему приостановлены занятия во всех учебных заведениях

- сохраняются ограничения на количество сотрудников в госструктурах в Баку, Сумгайыте, Абшероне, Лянкяране.

- по-прежнему запрещено проведение свадебных торжеств

- запрещено проведение всех массовых мероприятий, в том числе спортивных и культурных

- запрещено оказание услуг по проведению и организации торжественных мероприятий, дней рождений, помолвок и пр.

- запрещены религиозные ритуалы (кроме похорон), в том числе проведение поминальных мероприятий в залах, палатках и других закрытых пространствах.

- запрещена работа развлекательных и детских развлекательных центров (включая размещенных в бульварах и парках)

- запрещена работа культурных объектов (кроме музеев), в том числе кинотеаторв, театорв, спортзалов

- запрещена работа моллов и торговых центров (кроме аптек и продуктовых магазинов при них)

- запрещена подача кальянов.

- в Баку, Сумгайыте, Абшероне, Лянкяране объектам общепита запрещено обслуживать посетителей с 18:00 до 08:00.

- запрещено посещать пациентов в больницах

- запрещено предоставление услуг в сфере спорта, оздоровительно-восстановительных процедур

- запрещена работа бань и массажных салонов.