Лицом к лицу с коронавирусом

Как только вы надеваете эту одежду и входите в эту дверь, вы понимаете, насколько важно ваше дыхание.

В любом случае, лучше всего это понимают те, кто заражен этим вирусом.

Уже всем известно, что медработники тоже в числе инфицированных. Раньше они сражались ради жизни и здоровья других, но теперь они борются за свое дыхание и свое здоровье. 55-летняя Гызханым Ганиева, которая 10 лет работает врачом, является одной из них.

Вирус уже мутирует. Сегодняшние пациенты тяжелее переносят болезнь. Более тяжелые осложнения заболевания, двусторонняя пневмония легких наблюдаются как у пожилых, так и молодых людей.

Возможно, что некоторые из этих пациентов, лежащих здесь в данный момент, верили в вирус, а некоторые - нет. Вера здесь играет не самую важную роль. Некоторые думают, что, даже если вирус и есть, они его не подхватят...

А если подхватят?..

Day.Az представляет подготовленный REAL TV сюжет: