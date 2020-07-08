Половина платежей за хадж возвращена

Часть платежей, внесенных за совершение хаджа, который был отложен в связи с коронавирусом, уже возвращена, сообщили Day.Az в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

В Управлении отметили, что половина паломников забрали свои средства, продолжается процесс возврата платежей остальным паломникам. Все платежи будут полностью возвращены.

В этом году на осуществления паломничества - хадж подали заявки около 250 человек и около 150 из них внесли плату.

Отметим, что в текущем году Саудовская Аравия официально объявила об отмене хаджа. По этой причине прием документов паломников из Азербайджана был отменен.

С 24 марта документы на осуществления хаджа не принимались. В целом, прием документов продолжался с 27 января по 24 марта.

В этом году стоимость расходов на осуществление хаджа составила 4 490 долларов. В прошлом году эта сумма составляла 4 285 долларов. Рост цен в этом году был связан с повышением гостиничных услуг и введением визовых сборов.