С 06:00 по местному времени в Баку восстановлена деятельность регулярных и экспресс-автобусов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в соответствии с правилами особого режима карантина с 00:00 восьмого августа деятельность регулярных и экспрес-автобусов была приостановлена

Отметим, что в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе, Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гёкгёльском, Хачмазском и Сальянском районах, где c учетом динамики заражений инфекцией COVID-19 ужесточенный режим карантина будет оставаться в силе до 00:00 31 августа 2020 года, остается в силе ограничение на движение общественного транспорта в выходные дни:

- с 00:00 15 августа до 06:00 17 августа;

- с 00:00 22 августа до 06:00 24 августа;

- с 00:00 29 августа до 06:00 31 августа.