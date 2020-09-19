Тайны названий поселков в Баку и на Абшероне

Названия многих населенных пунктов Баку и Абшерона, которые так знакомы азербайджанцам, полны загадок. Мардакан, Шувелян, Зых, Сабунчи, Шихово, Маштаги, Баилов, Ахмедлы, Балаханы, Бильгя, Бузовна, Загульба - не всегда и всем понятны происхождения этих названий. Между тем, стоит отметить, что эти названия дошли до нас сквозь века, передает Day.Az со ссылкой на azerhistory.com.

О том, какие загадки таят в себе азербайджанские названия, рассказывает известный специалист - исследователь в области топонимики, историк, профессор Кямиль Ибрагимов.

О названиях и топонимах Абшерона говорилось неоднократно такими азербайджанскими учеными, как Сара Ашурбейли, Гиясаддин Гейбуллаев, Тявяккюл Салимов Шагани и др. Расскажем о некоторых топонимах Баку и Абшерона.

Многие факты можно узнать при переводе с древних языков, эти слова передают порой подлинное значение названия той или иной местности. Много районов получили свои названия от племен, населявших эти места в древности.

Баку - Название города Баку следует связывать с племенем "бакан" или "баган". Очевидно, отсюда пошло название "Багаван или Багуан". Затем последовало завоевание арабов, оставивших отпечаток на названиях. Названия ряда селений Абшерона: Нардаран, Говсаны, Тюркан, Шаган, Хырдалан, Амирджан сохранили свое древнее окончание "ан".

Балаханы - Это селение обосновалось на месте, где шла добыча нефти. А в древние времена здесь то и дело происходило самовоспламенение газа, выбросы фонтанов нефти и большие пожары, что приносило жителям много бед. В связи с этим, его прозвали "Бяла" - бедствие, хана-место, то есть место бедствия. Есть и другая версия. Согласно татскому наречию, слова "бала" и "ханы" переводится, как верхний дом. Что подтверждается фактом - раньше здесь над домами строили место для летнего отдыха - кулафиренги (навес).

Нардаран - значение истолковывается, как "нар" - на фарси верблюд, "дар" - место, где хранят и "ан" суффикс. То есть, место, где держат верблюдов.

Новханы - "ноу" на татском языке означает новый, а хана - дом. То есть новый дом. Из истории известно, что раньше недалеко от деревни Новханы была деревня Сиян. В XVIII веке, после того как деревню затопило, их селение перебралось на территорию нынешнего Новханы, где и обосновалось.

Бильгя - географическое название этого места имеет персидские корни. "Бил" - болото, "гяй" - место: заболоченное место.

Горадил - у названия этой деревни есть три варианта. 1. На фарси означает кладбище. 2. Корень топонима "гер" тесно связан с племенем Геранбой. 3. "Геран" это монгольско-тюркским слово, которое означало лагерь, армия, и воюющая сторона.

Забрат - по мнению ученых, топоним Забрат имеет фарсидские корни, и название произошло от слияния двух слов "заб" ручей и "рат" - полный. Скорее всего, имеется в виду нефтяной ручей.

Зиря - также имеет фарсидское происхождение. Оно означает "место в овраге".

Загульба - топоним "За" - означает на берегу, "гельба" лачуга, то есть лачуга на берегу.

Зых - деревня названа так предположительно в често племени зигов, обитавших в древние времена в этой области.

Дигях - в переводе с персидского, "ди" деревня, "гях" место, таким образом, деревенское место.

Кешля - в переводе с персидского слово означает "широкий оазис". Также в XVIII веке здесь обосновалось племя кешля Кюрдаханы. В дословном смысле - место, где живут курды.

Говсаны - в результате исследования было найдено несколько форм топонимов написания Говсаны, говсан, хоусан, хоузан, гевзан. Сара Ашурбейли считает, что топоним Говсан иранского происхождения. Гиясаддин Гейбуллаев считает, что слово имеет общий корень с арабским "гусу" крепость, а Рамзи Юзбашев считает, что название связано с племенем хязз. Как известно, в XVIII веке в результате нападения татаро-монгольских войск, в Азербайджане появились сотни топонимов монгольского происхождения.

Бинагады - по народной этимологии настоящее название Бинагади - Бинагази, что с персидского переводится как дом религиозного судьи, якобы основателя деревни. В некоторых источниках переводится как "Бинагядим", по другой, наиболее озвученной версии топоним был образован слиянием двух слов - Бина и гяди. Здесь слово гяди заимствовано от арабского гази, т.е. означает дом судьи.

Бузовна - ученые делят слово на 3 части - "буз" - место выхода, "ов" - вода, и "на" - суффикс. Это слово с татского означает входящий в воду.

Шувелан - исторически, территория Шувелан была местом для садов жителей Галы. В некоторых рукописях указано, что в средние века название этого участка указывалось как шивалян. Есть мнение, что Шувелян имеет персидское происхождение, "шювал" - длинное и прямое дерево, "ан" - место. Это указывает на то, что здесь было много садов и деревьев.

Гобу - в Азербайджане много связанного с топонимом Гобу (деревня Гобу на Абшероне, деревня Гобусту в Агдаме, Гобугырах в Хачмазе, Гобудилагарда в Физули и сам Гобустанский район). У этого топонима несколько значений - низменное место, небольшая яма, болотистая местность, маленькое озеро, и т.д. Без сомнения, название бакинской деревни Гобу возникло благодаря каким-то природным особенностям.

Маштага - название селение получило от осевшего здесь племени массагетов из Средней Азии. Их родиной было княжество на северо-востоке Албании, но в силу каких-то причин они покинули родные места и отправились кочевать. Часть отделившегося племени кочевала и поселилась в Европе. Со временем топоним массагет менялся на "мазгут", "мязгата", "машгара", и, наконец, Маштага.

Мардакан - название деревни связано с племенем мардов. В переводе означает "край мужественных людей". Из источников древних ученых Геродота, Плиния, Страбона известно, что марды еще в 331 году до н.э. участвовали в битве при Гавгамеле на стороне иранской армии и проявили бесстрашие и мужество. Вероятно, Сасаниды для того, чтобы укрепить северные границы, переселили их на Абшерон в V-VI веке.

Сабунчи - с названием этого поселка связано много версий. По народной версии этот топоним связан со словом сабун - мыло, т.е. место, где изготавливали мыло. По другой версии топоним сабучу на персидском означает "ся" - три, "бун" - холм, "чу" окончание. И в переводе означает три холма. На самом деле, когда-то на территории Сабунчу было три высоких холма. Есть и другая версия - топоним, возможно, связан с названием турецкого племени сабунчу. Представители этого племени в XVII веке проживали на территории нынешней Армении и Азербайджана, частично в Нагорном Карабахе, а в XVIII веке перебрались на Абшерон.

Раманы - некоторые ученые, в том числе С.Ашурбейли, считают, что топоним Романа напрямую связан с римлянами. По ее мнению, здесь жили римляне. Как известно из истории, еще в первом веке нашей эры римляне побывали на Абшероне. Есть, и другая версия, но происхождение названия этого слова немного другое. По народной этимологии, название произошло от двух слов. "Рахи" - дорога и "мания" - преграда. И на самом деле, эта деревня с географической точки зрения располагалась достаточно высоко, сюда было трудно добираться.

Сарай - название деревни дословно означает шахский или ханский дворец, дом, высокое здание, привлекающее внимание своим величием. "Сар" на фарси - "высота". Есть и другая версия, которая связана с монгольским племенем сарай.

Сураханы - по одной из версий, зорастрийской богиней воды и плодородия была сура. В праздники в ее честь происходили возлияния водой. Имя богини сура нашло отражение в названии селения Сура - хана. Другая точка зрения гласит, что этот топоним произошел от слова "суракшаны", на санскритском языке древней Индии означающее "реликвия", "культовое место". Все это говорит, что жители Абшерона в глубокой древности были огнепоклонниками.

Имена людей в истории названий на Абшероне

Амирджан - во время правления ширваншахов во главе паломников, идущих в Мекку, со стороны государства назначался главный, и его называли эмир-хадж. Одним из назначенных руководителей был эмир-хадж Низамеддин. И поселок был назван в честь него. Расшифровывается так: амир+хадж+ан.

Фатмаи - Некий Вели хан обосновал селение, которое в честь своей жены назвал Фатмаи, вот отсюда и название этого места.

Хокмали - Название топонима дословно означает "хокм" - приказ, распоряжение, "али" - имя человека, то есть деревня, построенная по распоряжению Али.

Ахмедлы - по народной этимологии, созданию этой деревни положили начало два чабана - брата Махмуд и Ахмед из племени шахсеван - с целью найти здесь зимнее пастбище, и остались здесь навсегда.

Ходжихасан - деревня получила свое наименование только в XVIII веке в честь известного купца того времени Ходжи Гасана. Доказательством этого служили надписи на караван-сарае и водохранилище, где запечатлено его имя.

Деревня Шихово - после постройки мечети вокруг нее селились шейхи, члены религиозного ордена, по имени которых деревня стала называться Шейховой или Шиховой.

Бибиэйбат - по преданию, Бибиэйбат был основан сестрой восьмого имама Али-ал-Рза Укейма ханум. Во время бегства они разъединились, сам имам попал в Хорасан, а дочь и его сестра попали в окрестности Баку и поселились на месте Шиховой деревни. У Укейми ханум был слуга Эйбат, который называл ее биби, построенную на месте их погребения мечеть назвали Бибиэйбат.

Пиршаги - в своем названии содержит один из священных знаков. Когда-то на месте могилы святого человека был воздвигнут пир под названием пир- и- шах. Святость пира обсуловлена целительным свойством. Люди с тяжелыми кожными заболеваниями приходили и смазывали раны соками трав, произрастающих в этом месте, и в скором времени выздоравливали. Название деревни связано с этим пиром.

Тюркоязычные топонимы на территории Абшерона

Тюркян - место, где проживало племя этнических тюрков. "тюрк" + суффикс ан. В некоторых источниках, в том числе и научных произведениях на родном языке, селяне называют свое поселение как тюркянд - турецкая деревня. В обоих вариантах значение одинаково - место проживания турок.

Хырдалан - этому топониму есть несколько объяснений. Некоторые ученые связываюи название этого географического объекта с бесчисленным количеством посевных территорий. Некоторые объясняют это так: "хыр - да - алан"- маленькое место, а другие видят в корне слова Хырдалан слово "хур", что на персидском означает невиданный огонь, сияние солнца. Если это на самом деле так, то деревня Хырдалан связана с огнепоклонничеством.

Шаган - У географического названия есть несколько объяснений. По мнению некоторых этнографов, топоним произошел от слова шах - большой и суффикса ан - место. В переводе означает большая деревня. По народной этимологии здесь когда-то жил человек Шахан, и деревня была названа в его честь. Еще одна версия - население деревни было тюркоязычным. Таким образом, топоним "шакан" дает основание думать, что здесь когда-то проживали люди из племени шакан.

Гюздек - название села, предположительно, связано с тюркским племенем гузов. Со временем в Гюздеке стали проживать таты. На их языке гюздек означает "ягнята".

Джорат - название деревни взято от монгольского племени джорат.

Баладжары - Это словао происходит от монгольского слова "бачангяр" - "бачан" правая рука, что означает правая сторона, "гяр" - армии. Очевидно, что турки с Алтая привезли это слово на Кавказ. Здесь оно превратилось в Биляджар.

Бина - нынешнее селение Бина было местом зимовки нардаранцев. По преданию старожилов, впервые сюда пришел некий чабан Гаджи Мовлан. Затем это местор стало зимним пастбищем.

Волчьи ворота - культ диких животных нашел свое отражение в названии местности Волчьи ворота. Один из участков южного въезда из Баку назван Волчьими воротами. Это, скорее всего, вид скалы, напоминающей волчью пасть. Когда дули сильные ветра, задувая в это отверстие, то раздавался вой, напоминающий протяжное завывание волка. Даже Александр Дюма в своих записях о Кавказе пишет: "Волчьи ворота - это странное отверстие в пяти верстах от Баку, образовавшееся в скале и выходящее на долину. Лужи стоячей воды, пропасть между двумя высокими горами, без всяких следов растительности".