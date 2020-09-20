Зоны экологической катастрофы: тогда и сейчас

Территории, на которых когда-то были нефтяные лужи и большие свалки, теперь, изменив свой облик, являются туристическим местом.

Как сообщает Day.Az, сегодня Азербайджан придает большое значение обеспечению экологического баланса и очистке загрязненных территорий. После очистки и реставрации эти районы привлекают большое внимание населения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телеканалу Real после церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении "Абшерон" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева отмечал, что в прошлом Баку, Абшеронский полуостров, Сумгайыт преподносились как зоны экологического бедствия, и фактически экологическая катастрофа существовала.

"Сегодня многие события забываются. Но самой загрязненной нефтью нашей территорией была Бибиэйбатская бухта. Сейчас Бибиэйбатская бухта превратилась в зону прекрасных парков, отдыха. Поселок Бибиэйбат фактически отстроен заново. То есть, Бибиэйбатская бухта была зоной экологического бедствия, многие, наверное, помнят эту картину. Другой зоной экологического бедствия были Балаханы и его нефтепромыслы. А сейчас посмотрите, Балаханы превратился в красивый поселок, и работы там уже завершаются. Я сам побываю там и посмотрю, как выполняются мои указания. И не только Балаханы, но и все поселки. Я сказал, что все бакинские поселки должны быть благоустроены, там необходимо создать лучшие условия для людей, решить все беспокоящие их проблемы, и эти поселки в эстетическом отношении должны соответствовать современному уровню", - сказал глава государства.

В результате проведенных за последнее время работ районы, которые когда-то были зоной бедствия, теперь превратились в красивые парки и зоны отдыха. Одним из таких районов является Балаханы, и изменения, которые произошли в Балаханах за последний год, поразительны.

Для тех, кто забыл старый вид Балаханы, представляем старые и новые фотографии, сделанные в Балаханах:

Наряду с Балаханами, работы по генеральной уборке ведутся и в других частях нашего города. Также стоит упомянуть Биби-эйбат. Ситуация в этом районе, который считается южным входом в Баку, мешала сформировать положительное впечатление от нашего города и навредило его красоте. Сегодня на этой территории также были проведены работы по генеральной уборке, и в результате работ по благоустройству планируется, что Биби-эйбат вскоре станет туристическим центром, как Балаханы.

Отметим, что реконструкция, проведенная в Биби-эйбате, имеющем древнюю историю, была встречена с интересом, и изменения его внешнего вида буквально бросаются в глаза.

Чтобы добавить колорит историческому поселению, двери и окна окрашены в яркие цвета, в переулках установлены булыжники, обновлены фасады многовековых построек.

На стенах домов вдоль улицы нарисованы разные фрески и граффити. Аллеи, имеющие особый архитектурный облик, украшены яркими цветами в горшках.

Мардакян, Новханы, Амирджан, Бузовна, Рамана и другие также станут туристическими местами.

Среди наших благоустроенных территорий стоит особо отметить Сумгайыт. Некогда зона экологического бедствия, Сумгайыт больше напоминает курортный город. В последние годы в Сумгаите проведены масштабные работы по благоустройству и строительству. За последние пять лет проделана важная работа по обновлению дорожной инфраструктуры, устройству крыш жилых домов, ремонту фасадов, модернизации лифтов, капитальному ремонту общественного транспорта, созданию инфраструктуры для эффективного отдыха и другим сферам.

Работы по развитию города Сумгайыт продолжаются и сегодня.