Задержан бывший руководитель аппарата ИВ Баку Расим Гулиев

Задержан бывший руководитель аппарата исполнительной власти города Баку Расим Гулиев.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в ходе проверок, проведенных в отношении Гулиева, были выявлены его коррупционные действия.

Бывшего руководителя аппарата задержали сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

Ему предъявлены обвинения во взяточничестве, растрате, превышении должностных полномочий.

Бинагадинский районный суд избрал в отношении Р.Гулиева меру пресечения в виде ареста на 4 месяца.

В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили АПА факт. Отмечается, что в ближайшее время общественности будет предоставлена подробная информация в связи с арестом Гулиева.