Меняется порядок определения надбавки к трудовой пенсии

Предлагается изменение в закон "О трудовых пенсиях" в связи с публичными юридическими лицами.

Как сообщает Day.Az, в соответствии с изменением, предлагается предоставление права на получение пенсии в качестве государственных служащих лицам, у которых осталось не более 2 лет до накопления минимального стажа службы (15 лет), требуемого для получения права получения пенсии в качестве госслужащих и достижения возраста трудовой пенсии ко дню прекращения их деятельности на госслужбе в результате создания Президентом Азербайджанской Республики или Кабинетом министров публичного юридического лица на основании государственного учреждения.