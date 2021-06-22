https://news.day.az/society/1355021.html В Баку еще один автобусный маршрут перешел на систему безналичного расчета--> -->
В Баку еще один автобусный маршрут перешел на систему безналичного расчета
Еще один автобусный маршрут в Баку перешел на систему безналичного расчета за проезд, сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
С сегодняшнего дня проезд в автобусах № 204 будет оплачиваться посредством BakıKart.
Отметим, что эти автобусы курсируют по маршруту Центр транспортного обмена "Кёроглу" - поселок Рамана.
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