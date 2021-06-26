Страшное ДТП на шоссе Баку-Сумгайыт, есть погибший

На шоссе Баку-Сумгайыт произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке шоссе, пролегающем через Абшеронский район.

Автомобиль марки Renault, управляемый Гулу Агаевым в направлении Баку из Сумгайыта, потерял управление, в результате чего автомобиль врезался в бетонную плиту. При ДТП отколовшийся от плиты кусок бетона пробил лобовое стекло встречного автомобиля марки "Hyundai", принадлежащего Бахшиеву Ниджату Назим оглу 1991 года рождения и тяжело травмировал голову находившемуся в автомобиле пассажиру Мамедову Тофигу Ильхаму оглу 2003 года рождения. От полученной травмы пассажир погиб на месте.

Г.Агаев и Н.Бахшиев получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу. В результате ДТП на дороге образовалась большая пробка.