Бизнес-клуб Networking Azerbaijan обсудил последние тенденции в деловом мире

Бизнес-клуб Networking Azerbaijan провел очередное мероприятие. Об этом сообщили Day.Az в клубе.

Следуя уже сложившимся традициям, Networking Azerbaijan старается в этот непростой для всех период ежемесячно проводить мероприятия и объединять бизнес-сообщество страны.

На этот раз мероприятие состоялось в уютном кафе Port Wine and Grill на Приморском бульваре. На нем присутствовали предприниматели, осуществляющие деятельность в различных областях.

Как и всегда, основная цель встречи заключалась в налаживании и расширении

деловых связей между бизнесменами. Хотя многие считали, что в период карантина онлайн-мероприятия заменят собой непосредственно встречи, практика показала, что люди, в частности представители деловых кругов, не готовы отказываться от встреч вживую.

Предприниматели наконец смогли собраться вместе и обсудить последние тенденции в деловом мире, а также поделиться мнениями и опытом борьбы со сложностями, возникшими в мире бизнеса во время пандемии.

На вечере учредитель бизнес-клуба Орхан Гаджиев поприветствовал гостей вступительной речью и призвал быть активными на протяжении всего мероприятия.

Почетным гостем и спикером вечера был известный блогер и ведущий Азер Гариб. Участники могли свободно общаться друг с другом и воспользоваться предоставленными возможностями. Среди гостей проводились конкурсы, а в заключение более активным участникам были вручены подарки. Этот вечер, как и все мероприятия бизнес-клуба Networking Azerbaijan, прошел в комфортной обстановке, что обеспечило приподнятое настроение его участникам.

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