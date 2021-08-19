Сегодня пройдет экзамен на выявление способностей по специальности журналистика

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет экзамен на выявление способностей для абитуриентов, желающих поступить в бакалавриатуру вузов по специальности "журналистика".

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ принять участие в экзамене могут абитуриенты, прошедшие регистрацию, заполнившие анкету по интернету и сдавшие тестовый экзамен на вступительных экзаменах по III группе специальностей.

В экзамене предполагается участие 760 абитуриентов.

Экзамен пройдет в Баку и региональных центрах ГЭЦ - Нахчыване, Гяндже, Лянкяране, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване и Хачмазе.

Экзамен начнется сегодня в 10:00 и будет длиться 2 часа 30 минут.

За 15 минут до начала экзаменов - в 09:45-заканчивается режим пропуска. Прибывшие после этого участники в здание экзамена не допускаются.

В целях предотвращения скопления людей и тесного контакта, для участников экзамена определено разное время входа в экзаменационное помещение, которое указано в пропускном листе участника экзамена. Поэтому рекомендуется приходить в здание экзамена в указанное в пропускном листе время.

Участники должны явиться на экзамен с медицинской маской и использовать ее правильно (полностью покрывая нос, рот и челюсть). Снятие маски запрещено и должно использоваться на протяжении всего процесса (режим пропуска, время экзамена, выход из здания экзамена).

На экзамене по выявлению способностей темы будут выбраны за несколько минут до начала экзамена при участии представителей Совета прессы и СМИ. Темы будут направлены в экзаменационные центры посредством видеомоста. На экзамене по выявлению способностей абитуриенты должны будут написать сочинение (эссе) на азербайджанском или русском языках, в зависимости от сектора, выбранного абитуриентом.

Оценка будет дана с учетом содержания и грамотности сочинения. Письменная работа оценивается по нескольким критериям. По итогам экзамена абитуриенты получат "зачет" или "незачет".