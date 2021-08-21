Простой вопрос: вакцинироваться, или ставить себя выше интересов общества?

Сегодня в Азербайджане прошел очередной брифинг Оперативного штаба при Кабинете министров. И хоть было заявлено, что карантинный режим в стране ужесточаться не будет, на брифинге были озвучены и довольно тревожные данные.

Так, помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом Администрации Президента по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мовсумов заявил, что в Азербайджане показатель инфицирования коронавирусом довольно высок, в связи с чем с сентября будут введены новые ограничения. По его словам, имеет место такой негативный факт, как выдача гражданам со стороны врачей поддельных COVID-паспортов. Так, стало известно, что те, кто якобы вакцинировался, а потом заболел коронавирусом, имеют поддельные COVID-паспорта, и сейчас эти люди находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Как сообщила руководитель Департамента по профилактике и контролю заболеваний TƏBİB Ягут Гараева, 99% лиц, умерших от коронавируса, и 97 процентов пациентов с коронавирусом, подключенных к аппарату - это граждане, не прошедшие вакцинацию. По ее словам, в последние дни в Азербайджане наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом. Сегодня он составляет 23%, при том, что на 1 августа этот показатель составлял 7%, то есть в течение 20 дней наблюдался серьезный рост.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 384 886 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 343 407 человек вылечились, 5252 скончались, число активных больных - 36 227. За последние сутки выявлено 3968 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1151 человек вылечился, 21 человек - скончался.

Все это небезосновательно вызывает тревожные опасения на фоне роста инфицирования коронавирусом в мире. Так, по последним данным Worldometers.info, число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 210 854 907 человек. По данным сайта, от коронавируса скончались 4 417 603 человека, выздоровели 188 795 923. Довольно мрачная ситуация с коронавирусом сложилась и в соседних странах. В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 555 человек, и общее число умерших от этого вируса достигло 100 810. Число зараженных этим вирусом в стране достигло 4 616 516 человек. Из-за катастрофической ситуации с ковидом и острого дефицита вакцин в своей стране, иранцы бросились в Армению за прививками, где иммунизироваться может бесплатно любой иностранец. Странно, однако, в то время как все государства стремятся как можно скорее привить побольше своих граждан - и это разумно, Армения, которая, в принципе, по вакцинации недалеко ушла от Ирана - если в Исламской Республике привиты всего 2 % населения, то у армян эта цифра едва дотягивает 3 % (данные на середину августа) - собирает у себя для прививки иностранцев. При этом в самой Армении зарегистрировано 236 742 инфицированных коронавирусом (что, учитывая численность населения - крайне высокий показатель), скончались 4732 пациента.

Число заразившихся COVID-19 в России достигло 6 705 523. За последние сутки от коронавируса умерли 785 человек. Общее число умерших от коронавируса достигло 174 485 человек. Как сообщает Eurasianet, ситуация с коронавирусом в Грузии "в пять раз хуже, чем в Индии". Уровень смертности в Грузии в процентном соотношении - один из самых высоких в мире, и чуть менее 6 процентов населения полностью вакцинированы. На данный момент общее число инфицированных в соседней стране достигло 506 040, число умерших выросло до 6 649. За последние сутки умерли 59 человек.

В Японии ввели режим ЧС из-за COVID-19. В США дельта-штамм ставит новые рекорды заболеваемости, за последнюю неделю в стране заболевших стало еще на миллион больше. В Великобритании - почти 37 тысяч новых инфицированных в сутки, число зараженных дельта-штаммом в Новой Зеландии выросло в три раза за сутки, Швейцария встречает четвёртую волну COVID-19, число умерших от коронавируса в Индии превысило 433 тыс., а Китай начнет вакцинацию детей от трех лет. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что так называемый индийский вариант коронавируса стремительно распространяется по планете, и угнаться за ним "коллективному реагированию" не выходит, в том числе из-за медленной вакцинации.

Однако, при всем этом, большинство наших граждан проявляет непростительную беспечность, они словно забыли о коронавирусе. Когда врачи дают советы о необходимости соблюдения карантинных мероприятий, то пользователи соцсетей оставляют негативные отклики по этому поводу. Люди считают, что пандемии пришёл конец. Но это ошибочное мышление.

Также сформировалась достаточно большая прослойка населения так называемых "антиваксеров" - людей, по разным причинам не желающих делать прививку от коронавируса. В большинстве случаев их аргументы абсурдны (различные "теории заговоров", "чипирование населения"), другие, как, например, теория о том, что вакцины вызывают бесплодие, были неоднократно опровергнуты многими врачами. "Антиваксеры" взяли на вооружение посыл: права человека абсолютны, и выше их нет ничего. Однако, это ложный посыл и иллюзия. Права человека в обществе не абсолютны.

Вопрос соотношения прав отдельного человека и общества волнует человечество уже много веков. В 1948 году ООН приняла "Всеобщую Декларацию прав человека", где в статье 3 было заявлено: "Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность". Все прекрасно помнят эту статью и всегда на нее ссылаются. Но при этом забывают другую статью того же документа: статью 29, п. 1: "Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности".

Многие эксперты однозначно утверждают, что поставить коронавирус под контроль можно только с помощью вакцинации. Стоит подчеркнуть - поставить под контроль, а не уничтожить. Поставить под контроль - это значит опустить параметр заражаемости - индекс репродукции R ниже 1 (каждый инфицированный заражает менее одного человека). Пока уровень вакцинации ниже порогового значения, вирусу "есть где разгуляться", и он будет генерировать новые мутации, каждая более заразная и смертоносная, чем предыдущие, и R будет больше 1. Да, вакцинация не дает стопроцентного эффекта. Однако, несмотря на это, на сегодняшний день в Азербайджане показатель инфицирования среди вакцинированных составляет всего 0,6%. У населения нашей страны есть выбор из четырех видов вакцин, каждая из которых эффективна и безопасна. Вакцинироваться необходимо, поскольку привитые люди легче переносят болезнь и защищают себя от летального исхода. Иммунная система воспринимает вакцину как антиген и вырабатывает к ней антитела. Поскольку организм ознакомился с вирусом благодаря введённой вакцине, он уже подготовлен к потенциальному заболеванию и это предотвращает осложнения.

С другой стороны, население вправе опасаться и долговременных последствий вакцинации (кратковременные последствия за полгода использование вакцин уже достаточно хорошо изучены и в 99% случаев незначительны). Для изучения долговременных последствий вакцин нужны годы, а за эти годы в условиях пандемии вымрет сотни миллионов человек, от локдаунов остановится мировая экономика и разорятся целые отрасли, например такие, как туризм и коммерческое авиасообщение. Причем чтобы понять статистически долговременные последствия вакцин, нужно вакцинироваться. Парадокс. "Антиваксеры" говорят - пусть все вакцинируются, а мы пока посмотрим. Но если их процент будет высок (10-20%) -пандемию не остановить. То есть вакцинация - в интересах общества.

Принудительная вакцинация невозможна, поскольку это противоречит и базовым законам демократических стран, и идет вразрез с основами врачебной этики, требующей информированного согласия пациента на любое медицинское вмешательство. Поэтому споры идут в основном вокруг ущемления прав невакцинированных. Недавно Европейский суд по правам человека вынес окончательное решение: в демократическом государстве личные интересы гражданина не могут стоять выше его ответственности перед обществом. Было также заявлено, что Европейская конвенция по правам человека не гарантирует абсолютную свободу, кроме свободы против пыток: "Должно быть соблюдение баланса между учетом общественной безопасности и незыблемыми гарантиями".

Борьба с пандемией и ее последствиями - это коллективная ответственность. Помощник Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов на сегодняшнем брифинге отметил, что если каждый гражданин будет вести себя ответственно, то мы добьемся успеха в плане вакцинации. "Именно с вакцинацией связано то, что на сегодняшний день наши больницы не испытывают серьезного давления. На сегодняшний день у нас показатель вакцинации составляет 24%. Если нам удастся увеличить этот показатель вакцинации до 60%, то пандемия в Азербайджане завершится. Поэтому призываем наших близких вакцинироваться", - сказал Мовсумов.

Вакцинация является добровольной. Но при этом добровольная вакцинация является условием существования каждого свободного человека в обществе для того, чтобы обезопасить общество от риска быть зараженным. Потому что у общества тоже есть права - не быть рядом с источником повышенного инфекционного риска и генератором мутаций. Вакцинация - единственный способ победить пандемию.

Мелик Мамедов