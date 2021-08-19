С чем связан резкий рост заболеваемости COVID-19 в Азербайджане?

Причина роста заболеваемости COVID-19 обусловлена наличием контактов среди населения Азербайджана. Дело в том, что на Абшероне существует большая цепь учреждений общественного питания (кафе, рестораны и т.д.) Фактически, со второй половины дня до поздней ночи там происходят контакты между людьми без соблюдения каких-либо карантинных мероприятий. То есть, там существует предпосылка для инфицирования.

Об этом Day.Az сказал известный врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

Как отметил наш собеседник, граждане словно забыли о коронавирусе.

"Данные настроения чувствуются среди большей части населения, особенно в социальных сетях. Когда врачи дают советы о необходимости соблюдения карантинных мероприятий, то пользователи соцсетей оставляют негативные отклики по этому поводу. Люди считают, что пандемии пришёл конец. Но это ошибочное мышление", - считает он.

Профессор сообщил о случаях инфицирования дельта-штаммом коронавируса среди вакцинированных граждан.

"В Европе есть случаи, когда привитые вакциной Pfizer заражались коронавирусом, причём, в достаточно большом количестве. В Германии вновь открываются ковид-отделения, которые были закрыты два месяца назад. Это говорит о том, что потенциальная опасность сохраняется. Необходимо было предпринимать своевременные меры, когда в Индии только-только начинал распространяться дельта-штамм коронавируса. Там была большая заболеваемость, каждый день более 3 тысяч погибших трупов сжигали прямо на улицах Индии.- напомнил доктор медицинских наук.

Врач-онколог полагает, что свадьбы необходимо организовывать преимущественно в открытых помещениях.

"В закрытых помещениях можно организовать свадьбы в тех местах, где нет приусадебного участка перед дворцами торжеств. Считаю, что на свадьбах должно участвовать максимум 100 человек. При большем количестве гостей на торжественных мероприятиях ковид-ситуация может резко ухудшиться.

Также необходимо интенсировать процесс вакцинации. Если раньше говорили о необходимости третьей прививки после 6 месяцев, то если количество антител после вакцинации невысокое, то можно сделать дополнительную прививку", - подытожил Адиль Гейбулла.

Абдул Керимханов