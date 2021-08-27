В Баку прошло заседание суда по делу экс-начальника Госслужбы при минкультуры

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу экс-начальника Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Султанова Закира Имран оглу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании под председательством судьи Зейнала Агаева дали показания свидетели.

Судебный процесс продолжится 3 сентября.

Отметим, что в результате расследования, проведенного Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, была получена информация о том, что начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Султанов Закир Имран оглу злоупотреблял должностными полномочиями, допустил многочисленные противоправные действия, наносящие вред охраняемым законом интересам общества и государства и правам человека.

Во время обыска, проведенного СГБ 8 мая 2020 года в кабинете и квартире Закира Султанова, были найдены и изъяты различные заметки о денежных суммах, принятых должностными лицами минкультуры, денежные средства в различных валютах, другие документы и вещественные доказательства, представляющие важность для дела.

В ходе расследования появились основания для подозрения в том, что Закир Султанов постоянно присваивал часть бюджетных средств, выделяемых на необходимые работы по охране, восстановлению, реконструкции исторических памятников и образцов культуры, являющихся многовековым культурным наследием и достоянием азербайджанского народа. По текущему уголовному делу продолжается изучение материалов, связанных с получением согласия на проведение работ по реконструкции в архитектурных зданиях, считающихся культурным наследием, в обмен на материальное вознаграждение. В отношении Закира Султанова была избрана мера пресечения в виде ареста. Он привлечен к следствию по соответствующим статьям Уголовного кодека АР.