В Кяльбаджаре завершается сезон яйлага, овцеводческие хозяйства возвращаются на зимние пастбища

В Кяльбаджаре завершается сезон яйлага. Овцеводческие хозяйства, переселенные на кяльбаджарские яйлаги в рамках осуществляемого Министерством сельского хозяйства в июне пилотного проекта готовятся к возвращению на зимние пастбища.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, кяльбаджарские фермеры, занимающиеся животноводством, остались довольны богатой растительностью кяльбаджарских яйлагов. Фермеры отмечают, что за 3 месяца у животных не наблюдалось никаких болезней, вес племенных овец увеличился в 2 раза.

Мы побеседовали с фермером Нурахмедом Мамедовым. Он говорит, что кяльбаджарские земли очень плодородные. "В этом году мы перенесли наши хозяйства на кяльбаджарские яйлаги. Сотрудники Министерства сельского хозяйства постоянно держат нас в центре внимания. Мы привезли 1200 голов мелкого рогатого скота. Больше трех месяцев животные остаются здесь. Сезон яйлага заканчивается через 5-10 дней и мы перенесем наше хозяйство в Аранский регион", - отметил он.

Министерство сельского хозяйства приступило к организации процесса по возвращению на зимние пастбища хозяйств, перенесенных на яйлаги, расположенные на освобожденных от оккупации регионах. По словам заведующего отделом министерства Вугара Гусейнова, в настоящее время завершилось возвращение на зимнее пастбище 2 из 6 хозяйств, перенесенных на территорию Кяльбаджара: "В настоящее время мы находимся на яйлаге Сарыер Кяльбаджара. В течение трех месяцев осуществления пилотного проекта сотрудники министерства регулярно проводили мониторинги хозяйств, переселенных на яйлаги. Главной целью мониторингов является оценка существующих на местах рисков, а также действий фермеров, работающих в перенесенных на яйлаги хозяйствах, в точках дислокации. Эта оценка сыграет важную роль в переселении хозяйств на яйлаги в очередной летний сезон. В рамках пилотного проекта министерством переселено на кяльбаджарские яйлаги 6 овцеводческих хозяйств и проведенные мониторинги показывают, что растительность яйлагов, кормовой потенциал положительно влияют на развитие животных. Фермеры также отмечают, что вес животных увеличился в два раза. В ближайшие дни завершается срок исполнения пилотного проекта. В министерство поступили обращения от руководителем овцеводческих хозяйств в связи с переселением животных на зимние пастбища".

Официальный представитель министерства отметил, что пилотный проект в связи с переселением овцеводческих хозяйств на кяльбаджарские яйлаги успешно завершился по всем направлениям.

"Переселение хозяйств на яйлаги считается первым этапом возвращения на освобожденные от оккупации территории. По достигнутым результатам этот этап успешно завершился. По этому случаю мы поздравляем кяльбаджарских фермеров, азербайджанский народ, всех работающих в аграрном секторе" - добавил В.Гусейнов.

Отметим, что в освобожденном от оккупации Кяльбаджарском районе существует большой потенциал для развития животноводства. В советский период кяльбаджарские яйлаги считались основным местом переселения животных. На яйлагах Сарыер, Союдлю, Гошадаг и др. района существует богатая растительность. В период до оккупации животноводческие хозяйства более 30 районов Азербайджана в летний сезон использовали возможности этих яйлагов.