https://news.day.az/society/1379838.html В Баку задержаны еще 40 наркоторговцев
В Баку задержаны еще 40 наркоторговцев
В результате операции, проведенной сотрудниками Сураханского районного управления полиции, в поселках Говсан, Гарачухур, Амирджан, Бюльбюля, Ени Сураханы и Ени Гюнешли были задержаны 40 человек, занимавшихся оборотом и продажей наркотиков.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, на этих территориях были выявлены объекты, в которых посетители использовали наркотические средства.
Отметим, что в ходе последних операций в Сураханском районе было изъято из незаконного оборота более 3 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.
По факту в Управлении полиции Сураханского района начато расследование.
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