В Баку задержаны еще 40 наркоторговцев

В результате операции, проведенной сотрудниками Сураханского районного управления полиции, в поселках Говсан, Гарачухур, Амирджан, Бюльбюля, Ени Сураханы и Ени Гюнешли были задержаны 40 человек, занимавшихся оборотом и продажей наркотиков.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, на этих территориях были выявлены объекты, в которых посетители использовали наркотические средства.

Отметим, что в ходе последних операций в Сураханском районе было изъято из незаконного оборота более 3 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.

По факту в Управлении полиции Сураханского района начато расследование.