Вакцинация в Азербайджане проводится на высоком уровне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во вторник сказал журналистам руководитель представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петр Михалко в Центре инноваций и снабжения министерства здравоохранения.

По его словам, пандемия охватила весь мир, поэтому сотрудничество мировых стран в этой области крайне важно: "Пакет поддержки в рамках проекта "Восточное партнерство" охватывает шесть региональных стран. Сюда входит и Азербайджан", - добавил Петр Михалко.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане используется китайская вакцина от коронавируса SINOVAC, британская - AstraZeneca/Vaxzevria, немецкая - Biontech/Pfizer и российская - "Спутник V".